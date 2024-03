Fotbalisté Ústí za sebou mají dva ze sedmi domácích zápasů v řadě. Po remíze 1:1 s rezervou Jablonce ale nedokázali tuto výhodu přetavit v plný bodový zisk ani s béčkem Mladé Boleslavi, s nímž se rozešli smírně 2:2. Hosté navíc ještě zahodili pokutový kop.

FK Viagem Ústí nad Labem - FK Mladá Boleslav B, závěr 1. poločasu | Video: Deník/Daniel Brzák

Arma přitom byla lepším mužstvem. Jenže v úvodu dvakrát inkasovala a její marné dobývání hostující svatyně pak vyústilo pouze v gól Adama Bouguetouty, pravda, po úchvatné ráně, a závěrečnou trefu Tomáše Kučery v nastaveném čase druhé půle.

"Chybí nám odměna," bylo znát viditelné zklamání i na domácím trenérovi Danielu Sochorovi. "Finále, a vlastně gól. Jednoduchost, dát do vápna větší počet hráčů, což nás stálo poslední dva výsledky," soukal ze sebe těžce.

Není divu. Ačkoliv se do hry Ústí mnohdy vkrádala nepřesnost v centrech i v zakončení, svého soupeře do mnoha příležitostí nepustila. Výjimkou budiž 68. minuta, kdy Boleslavští z ojedinělé příležitosti vytěžili po ruce jednoho z domácích hráčů pokutový kop. Ten však skončil na břevně.

Neproměněná penalta Mladé Boleslavi

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

Severočeši tak mohli dál honit pouze jednobrankové manko, což se jim nakonec povedlo. Těžko soudit, jak by se, vlastně i duel s Jabloncem, vyvíjel, kdyby Sochorův soubor místo dohánění ztráty vedl jako první.

"Nemyslím si, že nám chybí motivace do zápasů. Klukům nemohu vytknout jejich mentální nastavení, hlad po výsledku, pohyb. Vždyť i dnes hráli až do poslední minuty o zvrat ze stavu 0:2. Tam problém není. Je to spíš trochu smolné, ačkoliv já na smůlu moc nevěřím, je mi zkrátka líto, že nemáme odměnu za naši snahu, protože energie a všechno to kolem nám nechybí," dodal ústecký lodivod.

Jiskru čeká na jaře řada změn. Budou žebírka?

Fotbal, ČFL B, 17. kolo:

FK Viagem Ústí nad Labem - FK Mladá Boleslav B 2:2 (1:2)

Branky: 39. Bouguetouta, 90+6. Kučera – 3. Fila, 15. Peterka.

Rozhodčí: Beneš A. ŽK: 3:1. Diváci: 748.

FK Ústí: Němec – Březina, Buneš (70. Ouattara), Richter (76. Čítek), Mareš (C) (46. Čičovský), Černý, Bouguetouta, Hyčka, Červenka, Spychka, Kučera

FK Mladá Boleslav B: Kořán – Kodad, Rulc (C), Tvrdý, Kaulfus (80. Gregor), Peterka (59. Vlček), Vostřel (90. Novák), Fila (59. Howard), König, Tichý, Dohalský