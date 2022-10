Severočeši začali skvěle, už v 7. minutě je poslal do vedení Bohumil Hudec. Krátce na to se prosadil i Jonáš Jiránek, a když proměnil ve 42. minutě poutový kop Vobecký zdálo se, že Arma si s přehledem dokráčí pro tři body. Jenže ještě do poločasu vykřesal naději Vojta, po hodině hry dostal hosty na dostřel Žitný. Boleslav se pak hnala za vyrovnávací trefou, proti ovšem byl skvěle chytající Plachý, jenž pochytal celou řadu šancí Středočechů. Ústí v závěru přestálo i vyloučení Mayerhofera a po nezdarech s Bohemians, Brozany a ve Velvarech si mohlo znovu vychutnat tříbodovou radost.

"Hodnocení bude určitě kladné, jelikož jsme vyhráli, ale pořád tam jsou věci, které musíme ještě zlepšit. Druhá půlka nebyla optimální. Nechtěli jsme úplně zalézt, ale ani se hnát do nějakého vysokého pressinku. Bohužel jsme stejně dostali gól na 3:2 a museli to nějak dohrát, naštěstí se nám to povedlo," pravil po utkání autor druhé ústecké trefy Jonáš Jiránek.

"Do utkání jsme měli výborný vstup, na což jsem postupně reagoval a vyztužil střed, aby se nám nestalo, že budeme hrát hodně otevřeně. Možná to pak vypadalo, že Boleslav má více ze hry, ale první půle byla podle našich představ," hodnotil zápas ústecký trenér Dušan Tesařík. "Možná škoda inkasovaného gólu na 3:1, kdy si dva hráči nesplnili taktické pokyny a nebyli v prostoru, kde se měli při té standardní situaci nacházet. Ten gól Boleslav do přestávky trochu nakopl a dal jim pocit, že s tím ještě lze něco udělat. Kdyby to bylo 3:0, bylo by to pro nás jednodušší," litoval gólu do šatny.

"Po změně stran nastalo přesně to, co jsme nechtěli. Dostali jsme z takové pološance gól na 3:2, už jsem zažil zápasy, kdy to pak soupeř úplně otočil, protože vás pak už žene taková ta vůle, jdete do rizika, do všeho. Měli jsme štěstí, že už jsme neinkasovali, skvěle nás také podržel brankář Plachý," oddechl si.

Fotbal, ČFL B, 10. kolo:

FK Ústí nad Labem - Mladá Boleslav B 3:2 (3:1)

Branky: 7. Hudec, 11. Jiránek, 42. Vobecký (pen.) – 44. Vojta, 58. Žitný.

Rozhodčí: Hanousek. ŽK: 2:2. ČK: 1:0 (88. Mayerhofer). Diváci: 420.

FK Ústí nad Labem: Plachý – Benda, Cantin, Čítek "C", Hudec, Jiránek, Kubín, Robert, Uličný, Vobecký, Zaspal.

Náhradníci: Bim – Fischer, Klimt, Mayerhofer, Škoda, Zůza.