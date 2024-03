Napotřetí už to vyšlo! Fotbalisté Ústí nad Labem konečně na jaře uspěli v domácím prostředí. Na třetí pokus zdolali rezervu Hradce Králové 2:1 a po dvou remízách tak mohli oslavit plný bodový zisk.

FK Viagem Ústí nad Labem - FC Hradec Králové B, ČFL B 2023/2024 | Video: Deník/Daniel Brzák

Ten se ovšem nerodil lehce. Arma sice v úvodních 30 minutách zcela dominovala, což potvrdila parádní trefa Ismaela, jehož trenér Sochor poprvé zařadil do základní sestavy.

Jenže ve 38. minutě srovnal se štěstím Hruška, což Ústeckým vzalo vítr z plachet. "Soupeř centroval ze strany, jejich útočník hlavičkoval přímo do mě, ode mě se to odrazilo do něj a do branky. Z mého pohledu trochu smolný gól, ale naštěstí nerozhodl," líčil brankář Severočechů David Němec.

Vítězný pokřik fotbalistů FK Viagem Ústí nad Labem

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

V nastaveném čase totiž přišel kýžený vítězný gól, který obstaral z pokutového kopu střídající Jakub Mareš, jenž krátce předtím nastřelil ve vápně ruku jednoho z hostujících hráčů.

"Podle mě jsme byli celý zápas lepší, bohužel jsme na konci poločasu inkasovali ze standardky, což nás stále trochu trápí. Jsem ale rád, že jsme to v 90. minutě zlomili, byť z penalty, ale za mě to penalta byla. Pro nás je tento výsledek důležitý a věřím, že nám pomůže se nastartovat," dodal Němec.