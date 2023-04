Odtajněno. Novým trenérem ústeckých fotbalistů je Vít Raszyk. Jméno nástupce Dušana Tesaříka většině mnoho neřekne. A naopak některým řekne mnohé.

Vít Raszyk v roce 2014 jako nový trenér druholigového Mostu na archivní fotce. | Foto: FK Baník Most

Znát ho budou skuteční fanoušci Teplic, Mostu, ale možná i Army. Pamatují si ho hráči jako Česlák či Lácha, ale třeba i slavný rodák z Chabařovic Michael Lüftner nebo bývalý obránce bílomodrého klubu Marek Strada. Nový šéf ústecké lavičky totiž trénoval mládežnické výběry v Teplicích i v Ústí. Právě u sklářů se podílel na výchově silného ročníku 1994, kam patří poslední dva zmiňovaní.

Na seniorské úrovni si do svého životopisu může napsat například druholigové angažmá v Mostě, to už bude ale téměř deset let. Daleko výraznější úspěchy sbíral buď na stážích, nebo mezi vycházejícími hvězdičkami. Tam si zapsal progres i v čínském Fuzhou, kde dostal za úkol zvednout tamní fotbalovou mládež.

Mezi nejzvučnější jména, která Raszyk během své kariéry potkal, ale patří bezesporu ikony ze stáže ve Španělsku. "Pobývali jsme v národním centru nedaleko Madridu, kde Španělé školí své trenéry. Ve stejných lavicích před námi pobýval například Josep Guardiola, nynější kouč Bayernu. Mezi nezapomenutelné okamžiky patřilo seznámení se Španělem Fernandem Hierrem a Holanďanem Royem Makaayem, který se stáže rovněž účastnil. A taky možnost sáhnout si a vyfotit se s originály poháru za titul mistra světa a Evropy," vzpomínal šestačtyřicetiletý kouč na jaře 2014 v rozhovoru pro idnes.cz v době, kdy se stal novým trenérem druholigového Mostu.

Jak se novému kouči podaří ukočírovat mladý výběr třetiligového nováčka, který poslední čtyři roky od převzetí novým majitelem klesá?