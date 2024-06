Fotbalisté Ústí nad Labem se se svými fanoušky rozloučili výhrou 3:0 nad Živanicemi. Hattrickem k ní pomohl útočník Marek Červenka.

Vítězný pokřik fotbalistů Ústí nad Labem po výhře nad Živanicemi | Video: Deník/Daniel Brzák

Arma si vybudovala už v první půli dvoubrankový náskok, Červenka po asistencích Kryštofa Bouši a Ismaela Daa uklízel takřka do prázdné branky. Po necelé hodině hry byl ve vápně faulovaný Dao a bratr čerstvého mistra světa v hokeji z penalty po vzoru Antonína Panenky zkompletoval hattrick.

Ústí pak mělo i další šance, obranu větral hlavně střídající Mareš. Gólu se dočkal i Tarasenko, jeho branka ale neplatila pro ofsajd. I tak mohly necelé čtyři stovky diváků odcházet spokojené s výkonem již jistě třetího týmu tabulky, radost jim nepokazila ani červená karta pro Mareše těsně před závěrečným hvizdem.

Proměněná penalta Marka Červenky

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

Spokojený byl i trenér Jozef Šišjak, jenž vede Ústecké prozatím do konce sezóny. "Výborný týmový výkon po většinu zápasu. Kluci dodržovali taktické pokyny téměř do puntíku. Jsem šťastný za kluky, protože po tom nepovedeném zápase v Pardubicích jsme si potřebovali trochu napravit reputaci, navíc jsme chtěli zvládnout poslední domácí zápas před našimi fanoušky," liboval si.

"Jsem také hrozně rád za mladé hráče, kteří dnes nastoupili, ať už je to Kryštof Bouša nebo Patrik Život. Oba jsou to mladí perspektivní kluci a odehráli výborné utkání. Je to ale jen první zápas, ještě to neznamená žádnou kariéru, je před nimi spousta práce, ale pokud budou poctiví a zodpovědní, určitě z toho něco bude. Těší mě, že ze zdejší mládeže se podařilo vychovat takové hráče."

Fotbal, ČFL B, 29. kolo:

FK Viagem Ústí nad Labem - TJ Sokol Živanice 3:0 (2:0)

Branky: 27. Červenka, 38. Červenka, 57. Červenka (pen.)

Rozhodčí: Černý: ŽK: 2:2. ČK: 1:0 (90. Mareš). Diváci: 387.

FK VIAGEM Ústí nad Labem: Němec – Březina, Čítek (46. Bankole), Richter (75. Život), Černý (64. Mareš), Dao, Bárta (75. Tarasenko), Bouša (64. Buneš), Červenka, Spychka, Kučera