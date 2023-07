Fotbalisté Ústí nad Labem za sebou mají první vítězství v letní přípravě. Rezervu Dukly Praha přejeli v Blšanech 4:1. Trenér Branislav Sokoli neskrýval spokojenost.

Fotbalisté FK Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Miroslav Solař

"Do zápasu se nám konečně povedlo přenést spoustu věcí z tréninkové procesu. Vůbec poprvé to vypadalo tak, jak bych si to představoval i v mistrovských zápasech," hodnotil duel pozitivně ústecký kouč.

Už v první půli se prosadili Benda a Čičovský, přes korekci Pražanů potvrdil výhru po přestávce dvěma trefami střídající David Černý.

Adios! Španělská cesta v Roudnici dostala stopku, Mulač byl odvolán

"V defenzivě jsme sice udělali jednu chybu při špatné rozehrávce, což nás stálo inkasovaný gól, ale směrem dopředu jsme odvedli opravdu dobrý výkon," usmíval se spokojeně Sokoli. "Uvítal bych asi ještě ještě větší pressink soupeře po ztrátě míče, ale jinak mě výkon týmu opravu potěšil," dodal.

Fotbal, příprava:

FK Ústí nad Labem - FK Dukla Praha B 4:1 (2:1)

Branky: Branky: 65. a 85. D. Černý, 15. Benda, 37. Čičovský - 40.

FK VIAGEM Ústí nad Labem: Četverik (Němec) - Hudec, Čítek, Spychka - Bankole (Schettl) - Hyčka (Uličný), Čičovský, Kolařík, Ismael (Chodora) - Benda, Mareš (Černý).