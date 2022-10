„Byl to hodně energický zápas. Je škoda, že jsme brzy ztratili vedení z 2:1. Soupeř vyrovnal a my rychle přišli o pozitivní energii, to je škoda,“ mrzelo mosteckého kouče Daniela Sochora. „Na druhou stranu přijel těžký soupeř, my s ním uhráli bod, takže dobrý, ale musíme tvrdě pracovat dál,“ doplnil Sochor k zápasu, kde se v prvním poločase patnáct minut stálo, protože se zranil jeden z čárových sudích a čekalo se na náhradu.