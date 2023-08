Brozany, Most, rezerva Teplic a Ústí nad Labem. Čtyři celky z Ústeckého kraje, které plánují výrazně mluvit do boje o čelo tabulky. Zejména ten poslední neskrývá opravdový hlad po postupu, o němž se v krajské metropoli mluví nahlas a bez ostychu.

Ústí udrželo klíčové střelce Černého s Bendou, vrátil se Čičovský, novému trenérovi Branislavu Sokolimu budou k dispozici i zkušení matadoři Lukáš Zoubele či Jakub Mareš. S novým a silným sponzorem v zádech takřka dokonalá konstelace, ostatně výhra 6:0 v generálce proti třetiligovým Karlovým Varům mluví za vše.

Právě Arma celý ročník otevře. Stejně jako loni, dokonce na stejném hřišti, v sobotu v 10.15 nastoupí na hřišti Jablonce B. Hostům by se jistě hodil i stejný výsledek (0:3), úvod sezóny totiž budou mít náročný. Kvůli rekonstrukci atletické dráhy se na svém stadionu představí až v 6. kole a hned v derby proti Brozanům.

NĚMEJ I BÉĎA ZE SPARTY

Do starého známého prostředí se vrátí nejen hráči jako Strada, Krátký, Šup nebo Jindráček, ale také nový asistent trenéra Jiřího Němce Petr Vrabec. „Dostal jsem padáka v Zápech, kde jsem byl jako hlavní kouč. Přišla nabídka od Brozan, od Jirky Němce. Neměl jsem nic jiného konkrétního, tak jsem ji s radostí přijal. Jirku znám dlouho, hráli jsme spolu a víme, co od sebe čekat,“ prozradil Vrabec, jemuž se říká familiárně Béda.

Brozany tradičně žádné velké čistky v kádru nepořádají, i proto může klub z malé obce na Litoměřicku pomýšlet znovu na přední příčky. „Znám kluky, které jsem vedl v Ústí, jsou to kvalitní hráči. Věřím, že navážeme na předchozí sezonu, kdy tým skončil třetí,“ dodal Vrabec, jehož svěřenci pro změnu celé první kolo uzavřou nedělním domácím mačem proti nováčkovi z České Lípy.

POSTUP? ZATÍM HO NEČEKÁM

S novým trenérem a brankářskou jedničkou vstoupí do své druhé sezony ve třetí lize celek FK Baník Most-Souš. Vedení klubu vsadilo na zkušeného a úspěšného kouče Miloše Sazimu, který naposledy v ČFL dovedl k pátému místu Chlumec nad Cidlinou a v minulosti slavil postupy do druhé ligy s Olympií Hradec Králové a Bohemians Střížkov.

Mostečané v nováčkovské sezoně skončili na desátém místě a především díky skvělému jaru, kdy byli čtvrtým nejlepším týmem tabulky, se pohodlně zachránili. Teď chtějí pozice vylepšovat a stoupat pořadím.

„K naší spolupráci došlo rychle. V Chlumci jsem už v průběhu května oznámil, že nebudu pokračovat. Ozval se mi Most, líbila se mi vize klubu, zdejší podmínky, které jsou na špičkové úrovni. Nabídka mne zaujala. Chci klubu pomoci rozvíjet koncepci, pomoci klubu dostat se v tabulce výš,“ řekl nový kouč

„Na jaře jsme byli čtvrtí v tabulce, letošní ambice jsou určitě se vyhnout sestupovým vodám, a aby se klub zase sportovně zvedl,“ přidal svůj pohled ředitel FK Baník Most-Souš Jan Skýpala. „Sportovní veřejnost volá, zda budeme hrát o postup, ale já si hlavně přeji, aby klub stoupal ve složkách mládež, juniorka a A mužstvo a ne se soustředit jen, zda příští sezona bude o postupu. Po hektické záchraně si nemyslím, že by to mělo být o postupu, ale stát se může cokoliv. Byly by to starosti spíše příjemné, než nepříjemné, ale upřímně, já to nečekám. Já jsem především rád, že kádr zůstal téměř pohromadě, vidím v něm potenciál,“ dodal.

ZMĚNY V TEPLICÍCH

Zajímavé bude sledovat také rezervu prvoligových Teplic. Podobně jako po každé přípravě se podoba kádru změnila, jednou z posil je například Samuel Bednár z Trenčína.

„Budujeme ho stále za pochodu a musím říci, že se nám během přípravy solidně zkonsolidoval. Nyní pracujeme na doladění drobností tak, aby všech fungovalo podle našich představ. Noví hráči skvěle do týmu zapadli, mančaft táhne za jeden provaz a to nejen na hřišti, ale také i mimo něj,“ uvedl spokojený kouč Ladislav Jamrich.