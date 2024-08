Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Ústecké béčko vstoupilo do přípravy prakticky měsíc před startem divize. "Začali jsme týden po áčku, tedy 8. července. V béčku nejsou hráči profesionálové, mají rodiny, pracovní povinnosti, takže se nám občas stalo, že někdo chyběl, ale v podstatě na každý trénink jsme měli k dispozici minimálně 22 hráčů," pochvaloval si Šišjak. Ten je zároveň i asistentem u áčka, kde podepsali profesionální smlouvy odchovanci Army Patrik Život či Kryštof Bouša.

První přípravné duely odehrála Arma během náročných dnů, kdy hráči drilovali fyzickou kondici. Zejména remíza 1:1 na půdě třetiligového Písku se ale určitě počítá. "To pro nás byla výborná konfrontace, pro mě osobně první s týmem, jelikož na prvním utkání jsem nemohl být kvůli povinnostem u áčka," zavzpomínal Šišjak, který se v prvních týdnech přípravy s novým týmem, kam přešel v létě, teprve seznamoval.

"Bylo to zajímavé měření sil s celkem, který je o ligu výš, ačkoliv se zachraňoval. Bylo vidět, že tam má zkušené hráče, kteří na tom nebyli úplně skvěle běžecky, ale hodně si pomohli tím, že v bloku čekali na naše chyby, stejně jako potom Brozany. To mě trochu mrzelo. Ale jinak v Písku jsme kombinačně i běžecky byli lepší, měli jsme i slušné šance, ale bohužel ještě doplácíme na mladickou nerozvážnost, kdy hledáme nějakou buď úplně geniální přihrávku, nebo chceme obehrát dva, tři hráče," pokračoval v hodnocení.

V podobném duchu se neslo i domácí klání proti Brozanům, které Ústí prohrálo 0:3. "Za tento zápas jsem byl velmi rád. Brozany byly určitě lepší než Písek, jak zkušenostmi, tak fyzickou hrou. Myslím, že kluci si možná vypili kalich hořkosti, kdy jsme bohužel přišli o dva zraněné hráče. Na druhou stranu pro naše mladíky to byla dobrá škola v tom, že ten dospělý fotbal s hráči, kteří mají o 15, 20 kilo, se hraje trochu jinak. Víc bolí, chodí se víc na doraz a do soubojů. Pro nás to byla v tomto směru dobrá konfrontace," našel i přes poměrně jasnou porážku pozitiva.

FK Viagem Ústí nad Labem B - Sokol Brozany, příprava 2024 | Video: Deník/Daniel Brzák

"Stejně jako proti Písku jsme se i tentokrát srazili především vlastními chybami v rozehrávce, standardkami, které ani nemusely být. Jinak ale musím kluky pochválit, prvních 30-40 minut bylo hodně slušných z naší strany, ale jak říkám, srážíme se sami," dodal s tím, že obě utkání dala hráčům spoustu zkušeností, z nichž mohli ve zbytku předsezónní přípravy čerpat.

"Ukázalo nám to, na čem ještě pracovat a jaké chyby musíme odstranit, aby si hráči začali více věřit. Vždy je lepší hrát s kvalitativně lepším soupeřem. Netvrdím, že na slabších týmech se nedají nacvičit věci, které potřebujete, ale pro mě je hodně důležité, aby tento mladý mančaft získal zkušenost právě s těmito soupeři a hráči. Aby zjistil, jaká je realita mužského fotbalu, protože stále ještě hrajeme v určitých momentech hodně naivně. Netvrdím, že to je úplně špatně, mladická dravost je skvělá, ale hráči si musí uvědomit, že mít ambice na vyšší soutěž je dobré, ale není to tak jednoduché," shrnul ústecký kouč důvody, proč vybral svým svěřencům lepší protivníky.

Krom zkušeností s kvalitním dospělým fotbalem by měli mužstvu pomoct vyzrálí starší lídři jako Jakub Seidl nebo Lukáš Vaněk. "Navíc jsme z Brné přivedli Duška a Hanicha. A samozřejmě pokud by neměli dostatečné herní vytížení v áčku naši mladí odchovanci, vezmeme si je k nám. V tom je výhoda vzájemné spolupráce. Tréninky s prvním týmem jsou určitě fajn, ale ti kluci musí i hrát, protože bez zkušeností ze zápasů to nejde," uzavřel Šišjak.