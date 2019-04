Ústečtí fotbalisté ani na druhý pokus nedali Českým Budějovicím gól, podruhé za sebou vyšli střelecky naprázdno v domácím prostředí a s lídrem tabulky prohráli těsně 0:1.

První půle mnoho šancí nenabídla, ačkoliv více ze hry mělo překvapivě Ústí. Žádnou vyloženou příležitost si však nevypracovalo, stejně tomu bylo po změně stran. To Budějovičtí sice v první půli mlčeli, po pauze ale domácí zatlačili do defenzivy a jednu její chybu dokázali potrestat. V 58. minutě rozhodl utkání ranou do šibenice zcela volný Kladrubský.

„Sáhl jsem si, ale trefil to dobře, klobouk dolů. Možná, kdybych měl rychlejší reflex…,“ pokrčil rameny brankář Tvrdoň, jenž byl ale v tu chvíli bezmocný a Armu ještě několikrát podržel. „Udělali jsme chybu, nevrátili se s Kladrubským, ten zůstal sám a rozhodl,“ nevinil brankáře ani trenér Aleš Křeček.

Ústí sice snažilo, jenže opět mu chyběla finální fáze. A když už se do ní dostalo, pád Matějky ve vápně penaltu neznamenal, Richterův přímý kop z hranice šestnáctky orazítkoval jen zeď.

„Byl to bojovný zápas, snažili jsme se s nimi hrát fotbal, bylo to o jednom gólu, kteří oni dali a my naopak moc šancí neměli,“ potvrdil Tvrdoň. „Myslím, že to bylo z naší strany bojovné, měli jsme snahu, nasazení, ale nevytvářeli jsme si větší brankové příležitosti,“ souhlasil Křeček.

Ten potvrdil, že Ústí před zápasem pošilhávalo po přiblížení se barážovým příčkám, nyní ale zůstává rozdíl pětibodový. „Nesmíme se poddat tomu, že jsme poprvé na jaře prohráli,“ hecoval na závěr ústecký brankář, jehož celek zůstal sedmý.

Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 20. kolo:

FK Ústí nad Labem – SK Dynamo České Budějovice 0:1 (0:0)

Branka: 58. Kladrubský.

Rozhodčí: Hrubeš – Moláček, Flimmel. ŽK: 88. Peterka – 36. Wermke, 42. Javorek. Diváci: 1 432.

FK Ústí: Tvrdoň – Prošek, Brak, J. Peterka (C), Janso – D. Richter (67. Šup), M. Bílek, Miskovič (78. R. Dvořák) – Krátký, Matějka, D. Procházka (74. Valenta).