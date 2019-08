Remíza 2:2 v Brně je asi úspěchem, i vzhledem k průběhu zápasu, že?

Vzhledem k tomu, jak zápas probíhal, asi ano. Výsledek 2:2 na hřišti tak kvalitního týmu je pozitivem, ale na druhou stranu jsme měli do utkání výborný vstup, dali první gól, ale bohužel jsme brzy inkasovali vyrovnávací branku. Zbytek prvního poločasu bylo mírně lepší Brno, nám zase patřil úvod druhé půle. Pak jsme ale dostali gól po zbytečné ztrátě, ale nevzdali jsme se, ukázali vnitřní sílu týmu a i přesto, že domácí hráli v laufu a fanoušci je hnali za vítězstvím, jsme dokázali srovnat. Mrzí mě, že poslední šanci v závěru jsme měli my, bohužel jsme ji neproměnili.

Po čtyřech kolech máte pět bodů, hráli jste se dvěma favority na postup, dá se to brát jako úspěch?

Tak nějak asi ano. Herně si myslím, že to není špatné, výsledkově nás ale samozřejmě mrzí výbuch na Vyšehradu. Bez tohoto utkání by byla spokojenost ještě větší, po pravdě jsme ale po čtyřech kolech chtěli mít víc, než pět bodů.

Co říkáte na výkony Youby Dramého, který se na jaře vrátil po delším zranění a nyní se mu vcelku daří?

Youba je vynikající zakončovatel, což dokazuje na každém tréninku. Umí dávat góly, což potvrdil právě v Brně, kde využil hned první naši šanci. Věřím, že prostor, který dostává, splatí góly, jeho produktivita mě ani nepřekvapuje.

Úvod sezóny zatím přináší řadu překvapivých výsledků. V příštím utkání hostíte Pardubice, které jsou zatím druhé…

Viděl jsem je ve víkendovém zápase v Prostějově a pro mě je to jeden z těch lepších týmů FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. To jen ukazuje, že letos bude soutěž nejspíš ještě vyrovnanější, než v loňském roce. Bude to opět velice náročná sezóna a každá zbytečná porážka může znamenat komplikace.