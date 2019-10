Domácí vyslali 17 střel, osm jich mířilo na branku. Těší vás, že jste tak ofenzivní mužstvo udrželi na jediné vstřelené brance?

Pochopitelně. Branku jsme dostali až ze standardky, povedlo se nám dodržet plán, se kterým jsme tam jeli. I přesto, že domácí hodně stříleli, až na jednu tutovku, kterou vykopával Marek Krátký z brankové čáry, domácí příliš vyložených šancí neměli.

Dva góly dal Youba Dramé, který byl loni dlouho zraněný, letos chyběl z rodinných důvodů, zvedá se?

Já věřím, že ano. Pro mě je to hráč s obrovským potenciálem, který určitě ještě neřekl poslední slovo. Vždy když do zápasů naskakoval třeba i jako střídající hráč, přinesl oživení. Kvůli němu i kvůli týmu jsem rád, že mu to tam teď dvakrát spadlo.

Máte za sebou další výhru venku. Trochu s nadsázky, nehodilo by se odehrát zbytek podzimu na hřištích soupeřů?

S nadsázkou se to tak říct samozřejmě dá (smích). Já bych byl ale radši, kdyby se nám na ty venkovní výhry už konečně podařilo navázat i doma. Víme, že to fanouškům dlužíme a já bych si moc přál, abychom v těch posledních třech podzimních domácích zápasech byli daleko úspěšnější.

Po 11 kolech máte 16 bodů. Venku se daří, doma ne, jak hodnotíte zatím letošní rok?

Popsal jste to velice přesně. S venkovní bilancí jsme spokojeni, doma to herně není špatné, ale výsledkově se nám nedaří a bohužel ztrácíme dost bodů. I kvůli tomu já osobně se šestnácti body spokojený nejsem.

Ligu opět přeruší reprezentační přestávka, jak ji vyplníte?

Je to poslední blok, kde je možné intenzivněji potrénovat, takže si určitě mákneme. V pátek pak odehrajeme přátelský zápas venku proti ligovému Jablonci. O víkendu dostanou hráči volno.

Následný duel s Chrudimí bude v televizi, přesto zůstal výkop v pátek večer. Byl to požadavek klubu?

Tohle jsem úplně neřešil. Přijal jsem datum a čas zápasu a tradiční domácí termín mi nevadí. Stejně tak by mi ale bylo jedno, kdyby se hrálo v jiný den.