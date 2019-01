Ústí n. L. /ROZHOVOR/ - Fotbalisté Ústí nad Labem mají za sebou první zápas zimní přípravy. Ačkoliv s Vlašimí v rámci Tipsport ligy prohráli 1:3, za svůj výkon se stydět nemusí. Nejen o prvním utkání, ale i o dalších zápasech, názoru na video, které okusí v zimní lize i druholigové týmy, či o hráčích na zkoušce, se rozpovídal trenér Army Aleš Křeček.

Aleš Křeček, trenér fotbalistů Ústí nad Labem | Foto: FK Ústí nad Labem / Eva Kotěrová

Po zápase s Vlašimí jste byl vcelku spokojený s výkonem. Jak se vám zamlouvala hra nových tváří, které jsou v Ústí na testech?

Nechci dělat závěry po prvním zápase, takže zatím nebudu konkrétní. Všichni hráči, které testujeme, vědí, jak na tom jsou, vědí, že se musí ukázat a říct si o své místo, víc ale uvidíme až po dalších zápasech. Pro každého hráče, který přijde do týmu, je ze začátku trošku obtížné zvyknout si na náročný styl, který hrajeme.

Do kdy byste tedy chtěl mít jasno, kteří hráči zde zůstanou a kteří tým opustí?

Myslím, že reálný je konec ledna. Máme teď zápasy v rychlém sledu, hrajeme v sobotu, v úterý, ve čtvrtek a opět v sobotu, všechno to budou kvalitní soupeři (Arma hraje s Hradcem Králové z čela 2. ligy, poté s Příbramí, Plzní a Slavií, všechno prvoligové celky, do konce ledna ji pak čekají ještě Velvary a Vltavín z nižších soutěží - pozn. redakce). Po Slavii bychom si chtěli sednout a říct, které hráče bychom chtěli potvrdit a u kterých testy ukončíme.

V Tipsport lize se hraje o finálový účast na Maltě, to ale, i vzhledem k nasmlouvaným zápasům v Čechách, asi není hlavní cíl, že?

Samozřejmě, že do každého zápasu jdeme s cílem vyhrát, to hráčům opakuji pokaždé. Primární cíl to ale určitě není. Chceme a potřebujeme si hlavně vyzkoušet testované hráče nebo některé nové prvky ve hře. Určitě to není tak, že bychom se ale před zápasy šetřili, například před duelem s Vlašimí měli hráči v nohách dva těžké tréninky s předchozího dne.

Sledujete v soutěži i vaše konkurenty z Fortuna:Národní ligy?

Přiznám se, že zatím ne a ani to teď není v plánu. Soutěž se teprve rozběhla, Hradec Králové hrál těsně před námi v době našeho příjezdu, my se teď ale soustředíme především na sebe. Nepředpokládám tedy, že v nejbližší době by se tak dělo.



Sobotní duel s Hradcem Králové bude jedním z těch, kde budou školeni noví videorozhodčí, v zápase tak může být použita technika, se kterou se týmy z FNL nesetkávají. Jak se vy osobně díváte na zavedení videa ve fotbale?

Jsou momenty, kdy je to ku prospěchu věci, ale někdy si říkám, že tím fotbal spíše trpí. Pokud je to rychlé, hra se příliš nezdrží a video jednoznačně odhalí, že situace nebyla posouzena správně, pak je to v pořádku.