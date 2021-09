Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 7. kolo: AC Sparta Praha B - FK Ústí nad Labem 1:0 (1:0) Branka: 21. Sejk Rozhodčí: Vychodil - Novák, Černoevič. ŽK: 37. Jonáš, 50. SuchomeL, 60. A. Gabriel, 82. Šimáček – 43. Chodora, 83. M. Bílek. Diváci: 362. AC Sparta Praha B: Kotek – A. Gabriel, Vitík, O. Čelůstka (C), Suchomel – Minčev (61. Ambler), Pudhorocký (73. Šimáček), Jonáš, Ryneš – Sejk (90+3. Piško), Pulkrab (61. Schánělec). FK Ústí nad Labem: J. Plachý – M. Bílek (C), Brak, Hudec, Alexandr (81. Cantin), Čičovský, Emmer, Chodora, Strada, Jiránek (66. Ogiomade), Gonzalez.

Hned v první půli se ve dvou obrovských příležitostech objevila nejčerstvější posila Lorenzo Gonzalez, jenže napoprvé napálil tváří v tvář brankáře, napodruhé míč v dobré pozici netrefil. „Je s námi teprve tři dny, musí se ještě adaptovat,“ nedělal ukvapené závěry kouč, jenž při absenci Václava Proška postavil švýcarského mladíka do základní sestavy. „Jde vidět, že v něm něco je a určitě má potenciál růst. Jsem přesvědčený o tom, že v dalších zápasech nám pomůže.“

„Rozhodla vstřelená branka. My jí nedali, soupeř ano a bez gólů se vyhrávat prostě nedá,“ odpověděl lakonicky trenér Severočechů David Jarolím. Šance přitom jeho svěřenci měli.

