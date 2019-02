Nové tváře v týmu, zhodnocení zimní přípravy, ambice pro jarní část. To vše bylo předmětem tiskové konference FK Ústí před startem jarní části Fortuna:Národní ligy. „Baráž o ligu? Prioritou letos není, ale kdyby ta šance přišla, určitě bychom to řešili,“ řekl Petr Heidenreich, výkonný ředitel ústecké Army.

Její kádr doznal během zimní pauzy několika citelných i kosmetických změn, většina z nich ale musí, z dlouhodobého hlediska, ústecké fanoušky těšit. „Na soupisce máme momentálně 22 hráčů, z toho šestnáct jich je našich a na další dva máme opci,“ zdůraznil Heidenreich. „To je oproti minulým létům velký posun. Čtyři hostování v kádru jsou vždy zdravým okysličením.“

Připustil také, že finančně není taková zátěž úplně jednoduchá, zdůraznil ale, že Ústí chce budovat perspektivní tým. „Díky prodeji Martina Jindráčka jsme měli prostředky na to, abychom nastálo přivedli do Ústí Michala Bílka či Marka Stradu,“ zmínil původní hostování ze sousedních Teplic, které se změnily v přestupy.

„Mít svoje hráče, kteří jsou v produktivním věku a stále mohou růst, je důležité. Druhá liga by neměla být jejich stropem, stále to jsou relativně mladí hráči..“

Šéfa klubu potěšil také fakt, že aktuálně je na hostováních pět odchovanců Army, kteří jsou ještě v dorosteneckém věku. „Nakukují do dospělého fotbalu na divizní úrovni a máme velice dobrou odezvu. Většina z nich by měla naskakovat v základu,“ pochvaloval si. „Ačkoliv rozhodně nechceme hráče jen vychovat a prodat, mohou být v budoucnu zhodnoceni při postupu výš, nebo se jim podaří postup s námi.“

Postup? Zatím s otazníkem

Jelikož je Ústí po podzimu šesté a na příčky, které zaručují účast v baráži o nejvyšší soutěž ztrácí jen pět bodů, je boj o první ligu ožahavým tématem. „Věřím, že současný kádr je připravený podobné pozice atakovat, ale otázka, zda bychom byli schopni ligu hrát, je otázka spíše pro vlastníka klubu,“ odkázal na zástupce města. „Fotbal se sice umí téměř samofinancovat a přineslo by to spoustu peněz zejména do mládeže, na druhou stranu to také něco stojí,“ dodal.

„Fotbal bojuje s mnoha mýty, díky kterým je nepopulární. Podle mě má ale velký potenciál v samofinancování, ačkoliv je jasné, že město by se na rozpočtu podílet muselo. Pokud by se povedlo přesvědčit zastupitelstvo, určitě bychom se dalšímu posunu zdejšího klubu nebránili. Mělo by to totiž přínos i pro naše děti,“ vyjádřil svou podporu primátor města Petr Nedvědický.

„Jde nám o to, přitáhnout děti k jakémukoliv sportu. Určitě je motivací, aby se zde hrál fotbal na nejvyšší úrovni a děti by měly možnost postoupit zase o kus dál,“ souhlasila náměstkyně primátora Věra Nechybová.

„Kdybychom nechtěli nikam postupovat, tak tu nemusíme být. Buďme ale realisté, prioritním cílem pro letošní sezónu postup není,“ reagoval předseda představenstva Libor Zajíček. „Pakliže bychom ale byli v baráži a vypadalo by to na postup, určitě bychom to řešili. Rozhodně to je naší vizí či snem,“ přiznal otevřeně.

Když nemáte Messiho, bavte diváky

Zároveň ale dodal, že diváci nechodí tam, kde o nic nejde. „Určitě musíme o něco hrát, aby to bavilo fanoušky. Pokud nehrajete o nějakou metu a nebo vám po trávníku nepobíhá Messi, tak diváci zkrátka nepřijdou. Vidět to šlo loni, kdy jsme sice hráli o záchranu, ale na poslední duely chodily několikanásobné návštěvy oproti předchozím duelům.“

S tím souhlasil i trenér Aleš Křeček. „V kabině jsme se shodli, že i když máme 25 bodů, rozhodně nechceme jaro jen dohrát,“ zdůraznil. „Z hráčů cítím odhodlání a hlad po dobrém výsledku, realita je taková, že na baráž ztrácíme pět bodů. Soutěž je nesmírně těžká a vyrovnaná, uděláme ale maximum pro co nejlepší výsledek,“ dodal.

„Chceme hrát pod pozitivním tlakem a třeba se i do posledního kola o tyto pozice rvát, ale je to sport, uvidíme, jak se nám povede začátek, po prvních třech čtyřech kolech to může být jinak. Rádi bychom však vířili vody na čele tabulky a proháněli celky ze špičky.“

Lodivod ústeckého celku si pochvaloval i přípravu, která se podle něj, až na drobné výjimky, povedla. „Hráli jsme s kvalitními soupeři jako Slavia či Plzeň, třikrát během zimy jsme si zahráli na přírodní trávě. To se druholigovým celkům příliš často nestává.“

Kromě trvalého odchodu Jindráčka musel řešit i díry v zadních řadách. Do Hradce Králové totiž zamířil Leibl, Slavia si ponechala Kingueho. „Na postu Michala Leibla hrál většinu přípravy Michal Šimeček, který je zde na hostování z Teplic, navíc se nám povedlo přivést i Olivera Jansa z Trnavy,“ osvětlil.

„Janso má zkušenosti nejen se slovenskou ligou, ale i s evropskými poháry, hrál například proti Anderlechtu,“ představil jednu z posledních posil. „Těší mě i příchod Václava Proška, což je zkušený hráč z Táborska. Znám ho ze Slavie, kde jsem ho chvíli trénoval, hodně jsem o něj stál. Myslím, že jsme reagovali na odchody vcelku slušně, tým je dobrý a uvnitř je zdravá konkurence, která je vždy prospěšná.“

Jediné, co mohlo kouče Army mrzet, bylo zrušené soustředění v Modré. „Letos byla zima trošku horší, než loni a počasí nám bohužel nepřálo. Vynahradili jsme si to ale speciálním odpoledním programem,“ uzavřel spokojeně.

Kádr FK Ústí nad Labem pro jaro 2019



Odešli: Michal Leibl (HK), Martin Jindráček (TP), Petr Výborný (návrat do LTM), Olivier Kingue (návrat SKS)

Přišli: Marek Strada, Michal Bílek (TP), Václav Prošek (TÁB), Oliver Janso (TRN), Matěj Valenta (hostování z SKS), Michal Šimeček (hostování z TP)

Hostují: Daniel Chodora, Bohumil Hudec (Souš), Radim Příhonský, Jan Mužík, Filip Turek (Chomutov)

FK Ústí: Jiří Lindr, Marián Tvrdoň, David Němec – Michal Bílek, Jiří Pimpara, Oliver Janso, Marek Strada, Václav Prošek, Vojtěch Brak, Michal Šimeček – Marek Krátký, Daniel Richter, Youba Drame, Jan Peterka, Daniel Procházka, Jiří Miskovič, Adam Nágl, Matěj Valenta, Radek Dvořák – Dominik Šup, Lukáš Matějka