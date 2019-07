Ústečtí fotbalisté by rádi navázali na úspěšnou sezonu 2018/2019. Znovu chtějí patřit ke špičce Fortuna:Národní ligy. „Chtěli bychom atakovat nejvyšší příčky soutěže,“ řekl na úvod tiskové konference výkonný ředitel klubu Petr Heidenreich. Na jeho slova navázal hlavní trenér Aleš Křeček. „Musíme si dávat ambiciózní cíle, chceme hrát na předních místech tabulky. V minulé sezoně jsme byli pátí, nyní chceme být v tabulce výše. Čas ukáže, na kterých pozicích budeme, ale vstup do ligy výrazně napoví,“ odhalil důležitost úvodních zápasů trenér.

Podle něj je kromě výsledků důležitá prezentace mužstva na hrací ploše. Styl hry, který bude Ústí vyznávat, musí spolu s dobrými výsledky zaujmout diváky a fanoušky. „Chceme hrát fotbal, který bude bavit lidi a budou chodit na stadion v Ústí nad Labem. S hráči se pokoušíme přijít na způsoby, jak zvednout návštěvnost našich domácích zápasů,“ sdělil Křeček.

Během mimosezonního období prošel ústecký fotbalový klub změnou vlastníka, akcie od města odkoupil Jiří Hora, který se tak stal jediným akcionářem. „Vstup Jiřího Hory je asi nejvýraznější změnou v klubu. Dlouholetý činovník klubu, Stanislav Pelc, měl nabídku pracovat na jiné pozici, ale nepřijal ji. Další personální změny nechystáme. Oddíl má koncepci, které věříme a nebudeme ji měnit,“ řekl Petr Procházka, nový člen představenstva klubu a fotbalový partner Jiřího Hory. Nový vlastník klubu na tiskové konferenci chyběl.

Ústečtí fotbalisté absolvovali pětitýdenní intenzivní přípravu. „27 hráčů se zapojilo do přípravných zápasů, které jsme odehráli proti kvalitním soupeřům – Bohemians, Dukla, Lubin, Jena a Velvary. Novinkou přípravy bylo zapojení talentovaných dorostenců na čtrnáct dní. Martina Jirkovského a Ondřeje Kolaříka jsme si ponechali pro podzimní část. Martin bude bojovat o základní sestavu, Ondřej bude hrát buď za seniorský tým nebo za dorost. Některé hráče jsme umístili do divizí či třetích lig. Chceme, aby se seznámili s dospělým fotbalem. Pokud budou stabilně nastupovat a hrát dobře, budou mít možnost se k týmu v zimní přestávce připojit,“ doplnil Křeček.

Základ týmu zůstal

Změn v hráčském kádru není mnoho, kostra týmu z minulosti zůstala. Daniel Procházka přestoupil do Hradce Králové, Dominik Šup, Michal Šimáček se vrátili z hostování do Teplic a Radek Dvořák do Litoměřicka. Hostování také ukončil Oliver Janso. Smlouva skončila Adamu Náglovi a s týmem už není brankář Jiří Lindr. Další ztrátou mohl být přestup Jana Peterky. „Dostal jsem velmi zajímavou nabídku od Zbrojovky Brno. Přemýšlel jsem nad ní, ale nebyl jsem si jistý odchodem. Z několika důvodů jsem se rozhodl pro setrvání v Ústí nad Labem,“ sdělil kapitán Army Peterka.

V aktuálním kádru jsou dva ústečtí odchovanci Martin Jirkovský a Ondřej Kolařík. Na hostování přišli Jan Plachý z Teplic, Ondřej Jakubov z Ostravy, Tomáš Vlček a Matěj Valenta ze Slavie. Z týmu Eagle Wings přichází na hostování Fortune Akpan Bassey. „Sledovali jsme ho dlouhodobě a celé jaro jsme jednali s lidmi, kteří ho zastupují. Shodli jsme se na tom, že pro něj bude nejlepší odehrát jarní část v Radotíně, a pak po sezoně se připojí k nám,“ řekl Křeček. Ústí nebylo jediným týmem, který měl o tohoto hráče zájem. „Víme, že se o něj zajímaly i kluby z nejvyšší soutěže, takže jsme moc rádi, že jsme se domluvili na podmínkách hostování,“ dodal Heidenreich.

Soupiska fotbalového Ústí čítá aktuálně 18 hráčů do pole a dva brankáře.

Kádr FK Ústí nad Labem

Brankáři: Marián Tvrdoň, Jan Plachý

Obránci: Vojtěch Brak, Jiřím Pimpara, Matyáš Písačka, Marek Strada, Tomáš Vlček, Ondřej Jakubov, Martin Jirkovský

Záložníci: Marek Krátký, Daniel Richter, Michal Bílek, Youba Drame, Jan Peterka, Jiří Miskovič, Ondřej Kolařík, Václav Prošek, Matěj Valenta

Útočníci: Fortune Akpan Bassey, Lukáš Matějka