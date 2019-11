Fotbalisty Ústí nad Labem čeká těžká prověrka. Na svém hřišti přivítají Hradec Králové. Fanoušci si s sebou mohou přinést plyšáky, které po první brance Army, nebo v 65. minutě na pokyn moderátora, nahází na připravená místa. Klub je pak odevzdá dětem v Masarykově nemocnici v Ústí.

„Plyšákovou výzvu spustíme po prvním gólu Army do sítě Hradce Králové, případně v 65. minutě utkání na pokyn moderátora utkání. Dbejte prosím pokynů moderátora, na plyšáky budou připraveny plachty, které se roztáhnou pod hlavní tribunou. Pokud budete mimo dosah plachet, hoďte prosím plyšáka na atletickou dráhu Městského stadionu. Plyšáky v žádném případě nevhazujte na hrací plochu,“ apeluje klub na své fanoušky.

ÚSTÍ CHCE VENDETU

Kromě toho, že půjde o souboj šestého celku se čtvrtým, které dělí pouhé dva body, pálí domácí celek ještě jedna bolístka. Loni v listopadu totiž Hradec gólem v 90. minutě vyhrál 1:0 a odčaroval kouzlo Městského stadionu, na němž se žádnému týmu kromě Hradce Králové nepovedlo v kalendářním roce 2018 vyhrát.

„Přijede kvalitní soupeř, který bude favoritem. Mají výborné hráče a umějí se na souboje s Ústím skvěle připravit,“ předeslal na adresu soupeře ústecký trenér Aleš Křeček. „My ale chceme navázat na šňůru našich výher a potěšit znovu i domácí fanoušky. Především výkonem, a já věřím, že ruku v ruce s tím se dostaví i dobrý výsledek,“ dodal. „Plyšákománie je určitě dobrá věc, která pomáhá, ale nemyslím si, že by hráče nějak zvlášť motivovala. Motivací by měl být chtíč porazit kvalitního soupeře a dostat se v tabulce co nejvýš.“