Ústečtí už mají za sebou čtyři střetnutí. Na úvod sice v Zimní Tipsportlize dvakrát prohráli, pak však přišla remíza s Chrudimí. Po dvoutýdenním tréninkovém bloku zdolal Jarolímův soubor ve středu rezervu plzeňské Viktorie 5:4, nyní nastoupí poprvé doma.

"Začátek je naplánován na 12. hodinu. Pokud by napadlo přes noc nějaké větší množství sněhu, je možný posun zhruba o půl hodinky nebo hodinu tak, aby se terén stihl uklidit, ale hrát se určitě bude. Navíc sledujeme předpověď počasí, a vypadá to dobře," řekl sportovní manažer FK Ústí nad Labem Petr Heidenreich.

Fanoušci, kteří sice na stadion ještě nemohou, si tak můžou k obědu alespoň naladit stream (viz odkaz níže), kde bude zápas vysílán.

TEST TŘÍ AMATÉRŮ

Trenér Jarolím si také vyzkouší minimálně dvě nové tváře, které nasadil už v Plzni. První je pětadvacetiletý stoper Lukáš Glöckner, druhou pak mladičký, teprve osmnáctiletý Mykhaylo Markovych.

"Lukáš Glöckner je reakce na odchod Jana Peterky, který mohl alternovat i na postu stopera," uvedl Heidenreich s tím, že další možný stoper Vojtěch Brak je dlouhodobě zraněný. "Hledali jsme nějakou alternativu, hráč je v amatérském režimu, takže ho bylo možné zaregistrovat. Je u nás zhruba týden a šance, že zde zůstane pro jarní část, je dost vysoká," dodal k hráči, jenž naposledy působil v Benátkách nad Jizerou ve třetí nejvyšší soutěži.

Markovyche si vyhlédl sám Jarolím, který ho zná z juniorky Slavoje Vyšehrad, kde působil. "I on má stále status amatéra, na svůj věk se jeví velice dobře. Je to pro nás perspektiva do budoucna, určitě dostane nějaké minuty i v sobotu. Uvidíme, jak to bude s jeho působením v Ústí dál," přiblížil Heidenreich.

Podobně je na tom také třetí mladík, 17 letý Jules Cesar Boubane. "Fotbalově je velice slušný, ale musí natrénovat. I on je zatím veden se statusem amatéra, navíc se řeší nějaké administrativní záležitosti. To je ale spíše varianta hodně do budoucna, než pro jarní část této sezóny. S týmem ale normálně funguje," uzavřel šéf sportovního úseku Army.

Odkaz pro streamované vysílání zápasu:

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR31WbDqXIu66SrAy_rs6_uXjy2CL0a9LMx3QlfRnwjAWMP8uYCH_1zKsjg&v=a92jvqFMGQA&feature=youtu.be