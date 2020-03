Varnsdorf zahajuje svou jarní pouť za záchranou na půdě nováčka z Chrudimi. Zápas začíná dnes od 10.15. „Čekám těžké utkání, nikomu se v Chrudimi nehraje lehce,“ připomněl trenér Varnsdorfu David Oulehla.

Nebezpečí bude hrozit ze vzduchu. Na to si Varnsdorf musí dát v Chrudimi pozor. „Chrudim má zkušený tým. Je bojovný, má vysoké hráče a dobré standardní situace. Hlavně doma si jich vytváří opravdu hodně. Tam musíme být hodně opatrný,“ má jasno mladý varnsdorfský kouč.

Oba týmy v tabulce dělí tři body, v případě vítězství by se Varnsdorf na Chrudim dotáhl. „Každé utkání bude velmi těžké. Nebude to pro nás snadné jaro, start do jarní části máme těžký. Jdeme zápas od zápasu, určitě chceme uhrát v Chrudimi nějaké body,“ zdůraznil Oulehla, který už měl v pátek jasno o základní sestavě.

Problémem pro oba celky může být horší terén. „Hřiště asi nebude ideální, v průběhu utkání se bude určitě zhoršovat. Budeme se snažit tomu přizpůsobit naší hru,“ uzavřel vše Oulehla.

ÚSTÍ JELO UŽ V PÁTEK

Ústecká parta hraje až v Prostějově, kde nastoupí v půl třetí odpoledne. Jak potvrdil na tiskové konferenci před startem jarní části předseda představenstva Václav Kožíšek, tým odcestuje na Moravu už v pátek, aby se v den zápasu nezatěžoval dlouhou cestou a nemusel vyjíždět brzy ráno.

„Prostějov už nějaký čas trénuje na přírodním hřišti, my jsme se museli kvůli počasí vrátit na čas na umělku,“ dělal si starosti trenér Aleš Křeček, jenž si byl soupeře prohlédnout v generálce proti Blansku (2:2).

První zápas vyhrála Arma 3:1 a bylo by záhodno stejný výsledek zopakovat, aby napravila zpackaný závěr podzimu a udržela krok se špičkou. „První zápasy budou klíčové a rozhodnou, zda budeme ještě mít na jaře šanci honit barážové příčky,“ řekl kapitán Jan Peterka.