V závěru sezóny jste nahradil Jana Plachého, to vás jistě muselo potěšit, že?

Určitě, každý start je pro mě skvělý. V Opavě jsme pořád ještě hráli o záchranu, takže důvěra od trenéra v takové situaci potěší.

Řekli vám trenéři, proč mění brankáře?

Nic konkrétního mi sděleno nebylo, prostě se tak trenéři rozhodli, já jsem za to byl samozřejmě rád.

Po zápase jste měli poměrně dlouhou rozmluvu v kabině. Můžete prozradit, co s vámi trenéři a vedení řešili?

Zhodnotili jsme si sezónu, řekli jsme si, kde jsme udělali chyby, které zápasy nás brzdily a kde jsme měli bodovat víc, jelikož jsme měli spoustu zbytečných remíz.

Naznačilo vám vedení, co se teď bude dít dál?

Zatím ne, uvidíme, jak se situace vyvine.

Co bude s vámi? Budete v Ústí pokračovat?

V létě mi tu končí smlouva, ale jelikož je mi 22 let a myslím do 23 let je tam nějaká vychovatelská klauzule, tak zatím sám nevím, jak to pro příští sezónu dopadne.

A kdyby o vás Arma projevila zájem i nadále?

Jsem ústecký odchovanec, pro zdejší fotbal žiju, opravdu mi na tomto klubu dost záleží. Nechci být sprostý, ale ten sestup je pro mě obrovské zklamání, trápí mě to. Samozřejmě jsem tedy pro, zůstat v Ústí, ale kdyby přišla nějaká lákavá nabídka odjinud, určitě bych jí zvážil.

Zníte jako skutečný patriot a klubista, takového hráče tým potřebuje…

Pokud budu v Armě pokračovat, mojí hlavní motivací bude, abychom se dostali co nejdřív zpět do 2. ligy, protože ta soutěž, ne-li vyšší, sem prostě patří.

Moc hráčů z letošního kádru zde ale nezůstane, jelikož spousta z nich zde pouze hostovala. S kým se tedy o návrat pokusit?

To není úplně otázka na mě, ale dost našich mladých odchovanců tu určitě zůstane. Jsou šikovní, někteří mají podle mě i potenciál na to hrát ligu. K tomu ale musí být i nějací dva, tři, zkušení frajeři, aby se znovu vytvořila hierarchie klubu, kostra, kolem níž mohou ti mladí růst.

Než ale toto všechno nastane, předpokládám, že si od fotbalu pár dnů odpočinete…

Možná se zaletíme podívat s klukama do Anglie na pořádný fotbal, ale jinak strávím 10 dnů někde na Labi na rybách. To je pro mě nejvíc.