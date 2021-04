Svěřenci Davida Jarolíma si připsali další ztrátu na vlastním pažitu, už třetí ze čtyř jarních zápasů. Kamenem úrazu byla opět produktivita, Severočeši vyšli střelecky naprázdno popáté z osmi duelů.

"Není to novinka, chybí nám agresivita a hladovost po tom vstřelit gól," mohl znovu opakovat rozčarovaný trenér domácího celku. "Do 30. minuty nebyl mezi námi a Hradcem vidět žádný rozdíl. Myslím, že recept jsme na ně nalezli, ale nedali jsme gól," pokrčil rameny. "O to důležitější je, abychom byli zodpovědní a koncentrovaní při obranných standardních situacích, což dnes nebylo," označil druhý stěžejní bod porážky.

Arma inkasovala dvě branky z rohových kopů, všechny tři hostující trefy obstaral Pavel Dvořák. "Špatně rozebrané standardky. Navíc že nám dá tři góly jeden hráč, to se nám nemůže stát," soukal ze sebe zklamaný záložník Adam Čičovský.

"Chtěli jsme hrát vysoko, napadat soupeře, což se nám v první půlhodině dařilo. Dokonce jsme měli nějaké šance, ale bohužel místo abychom zužitkovali naší standardku přišla stejná situace na druhé straně, a přesto, že jsme se na styl, jakým to Hradečtí zahrávají, připravovali, tak jsme to nedohráli," štvalo Jarolíma. Ten očekával, že Východočeši se budou snažit využít fyzické převahy, přesto své svěřence nešetřil. "Dostali jsme stejný gól jako Chrudim. Viděli jsme to na videu, připravovali jsme se na to. Ačkoliv výšková převaha tam je a Hradec dává ze standardek dost branek, podle mě nerozhoduje, jestli je někdo vyšší nebo silnější. Je to také o chytrosti a zodpovědnosti, a to rozhodlo utkání. Jsem strašně zklamaný, že takový zápas rozhodly standardní situace."

To v táboře hostů panovala opačná nálada, ačkoliv i trenér Votroků Zdenko Frťala si byl vědom, že Ústí nehrálo druhé housle. "Určitě to nebylo hladké vítězství. Věděli jsme, že nás čeká agresivní, dynamický soupeř, jenž má hráče, kteří chtějí hrát fotbal. Prvních dvacet minut nám trvalo, než jsme chytili tempo zápasu. Jsem rád, že jsme přečkali poločas, po změně stran jsme měli hru pod kontrolou a byli jsme za to odměněni brankami," oddechl si.

"Toto jsou zápasy, které rozhodují standardní situace. Hráče jsem upozorňoval před zápasem, že máme výškovou převahu," přiznal záměr využít výškové převahy.

Hosté mohou velebit především Pavla Dvořáka, jenž zaznamenal hattrick. "Je to můj první hattrick v kariéře, ale myslím, že šlapal celý tým, předvedli jsme výborný výkon. Ráz zápasu určil první gól, Ústí začalo sympaticky, ale my jsme svoje šance dali a oni ne," shrnula důvody hradeckého vítězství největší hvězda zápasu.

Ústečtí se tak další ztrátou připravili i o teoretickou šanci ještě zabojovat o čelo tabulky, čehož si byl vědom i domácí lodivod. "Víme, že Hradec teď už odskočil, ale každý zápas je důležitý. Měla by pro nás být motivace skončit co nejvýš," odmítl spekulace, že by jeho tým sezónu dohrával už jen z povinnosti. "Mým hlavním cílem bude nyní zlepšit produktivitu, protože těch branek dáváme opravdu málo. Dopředu máme šikovné hráče, ale málo zakončujeme. Bavíme se o tom i na tréninku, ale pokud člověk nevystřelí, gól nedá. Je potřeba také dohrávat situace, třeba na Žižkově jsme si vytvořili celou řadu šancí, ale nejsme schopní je využít. Máme hráče, kteří jsou schopní branky střílet, ale chybí nám i efektivita," zakončil.

V dalším utkání nastoupí Arma opět doma, v pátek vyzve od 14.30 před kamerami ČT Sportu Prostějov.

Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 20. kolo:

FK Ústí nad Labem - FC Hradec Králové 0:3 (0:1)

Branky: 38., 53. a 76. P. Dvořák.

Rozhodčí: Klíma - Vaňkát, Slavíček. ŽK: 34. Hudec, 50. Písačka, 90. M. Bílek – 11. Prekop, 34. Vlkanova. Hráno bez diváků.

FK Ústí nad Labem: Tvrdoň – Strada, Glöckner, Hudec, Písačka – Miskovič, M. Bílek, Čičovský (79. Emmer) – Prošek (C) (79. Ikugar), Koubek (62. Gollnack), Kušej (62. Jiránek).

FC Hradec Králové: Reichl – F. Čech, Donát, Leibl (87. Soukeník), Urma – Kodeš (87. J. Král), J. Rada (83. Kateřiňák) – Prekop, P. Dvořák, Vlkanova (C) (83. Záviška) – Vašulín (89. Vučić).