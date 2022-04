Další famózní představení musel vytáhnout Plachý po dalších pěti minutách, kdy pálil opět Gabriel, tentokrát dorážel z bezprostřední blízkosti Polidar, i tentokrát však potvrdil ústecký brankář své kvality. Přesto do půle inkasoval ještě jednou, defenziva domácího celku totiž nezachytila pas za obranu, s nímž si poradil Matěj Polidar. Jediný náznak šance Severočechů zazdil v závěru poločasu Miskovič, který se zalekl otevřené střely a o míč nakonec přišel.

"První poločas byl z naší strany ustrašený, řekl bych až katastrofální," neuhýbal v pozápasovém hodnocení ústecký trenér David Jarolím. "Z toho, na co jsme se připravovali, tam nebylo nic. Je potřeba říct, že většina hráčů, kteří nastoupili v základu, měla před soupeřem obrovský respekt. Dopředu jsme nepředvedli nic, dozadu byl přechod do obrany dost pomalý. V mezihře nám chyběl pohyb, hráli jsme proti větru, nechtěli jsme to hrát vzduchem, ale k tomu chyběla odvaha aby se někdo nebál odskočit, říct si o míč, a chtěl hrát," neskrýval velké zklamání z výkonu svých svěřenců.

Podobně hovořil také obránce Josef Švanda, který si na podzim v Teplicích vyzkoušel konfrontaci i s áčkem letenských. "Do zápasu jsme vstoupili špatně, neměli jsme odražené míče, z naší strany to bylo hodně málo. Když dostanete dva góly, které si dáte v podstatě sami, těžko se to otáčí."

Do druhé půle poslal Jarolím hned trojici čerstvých mladíků, a zejména duo Jiránek - Čičovský hru výrazně oživilo. Ani jejich aktivita ale nedovedla Armu do finální fáze, naopak spící obrana Jarolímova souboru nechala po hodině hry po průniku nepolapitelného Gabriela z pravé strany na velkém vápně osamoceného Holoubka, a ten svou druhou brankou v utkání navýšil už na 3:0.

Domácí zahřáli čtyři stovky promrzlých diváků až v závěru, kdy si připsal jeden z mála střeleckých pokusů Jiránek, v 90. minutě pak usměrnil střílený centr Černého do tyče Ladislav Krobot. Na víc ale Ústečtí neměli a ve druhém zápase po sobě v domácím prostředí nedali gól.

"Po pauze jsme měli nějaké náznaky, ale dostali jsme třetí gól a pak už to bylo i o psychice," popisoval zlom ve druhé půli Švanda. "O poločase to zvedla střídání. Vepředu nám chyběl Láďa Krobot, jehož příchod do hry byl cítit, o tyto hráče se musíme opřít," dodal Jarolím. "Víme, že dnešní výsledky nám nenahrály, musíme se připravit na to, že to bude boj," okomentoval ústecký kormidelník fakt, že náskok na sestup se smrskl na pět bodů. Navíc Armu čekají nyní tři těžké zápasy na hřištích soupeřů. "Víc bodů jsme získali venku, nevím, zda na nás doma leží nějaká deka, ale musíme ten los musíme brát jako fakt," nebál se výzvy.

"Čeká nás náročný měsíc, ale to je možná dobře. Hrajeme hned ve středu, takže musíme tenhle zápas rychle hodit za hlavu a soustředit se na další utkání," snažil se najít alespoň nějaká pozitiva Švanda. "Venku jsme odvážnější, nevím, proč se doma tolik bojíme, nikdo nechce hrát, dnes to bylo hlavně v první půli dost vidět," uzavřel.

SPARŤANÉ BYLI SPOKOJENÍ

To trenér sparťanské rezervy Michal Horňák zářil spokojeností. "Jaro jsme nezačali tak, jak jsme si představovali, takže jsme rádi, že jsme to dnes zvládli výsledkově i herně. Zápas hodně ovlivnilo počasí, první půli jsme hráli po větru, takže jsme to chtěli držet spíš na zemi. Plán byl hrát aktivně, dostávat míče do šestnáctky a často zakončovat, což se nám dařilo. Dali jsme dva góly, mohlo jich být i víc. Druhá půle se trochu vyrovnala, uklidnil nás třetí gól, řekl bych že to bylo kvalitní utkání," řekl kouč vítězů.

Ten se vyjádřil také k výkonu letenských nadějí v čele s Matějem Polidarem, který byl opravdu hodně vidět. "Jsme rádi, že můžeme využít hráče, kteří jsou mladí a tolik nehrají v áčku. Matěj Polidar teď příliš šancí v áčku nedostává, dnes byl hodně vidět, řekl bych, že to bylo jeho nejlepší utkání."

"Herně se mi to dnes asi povedlo, ale gólově určitě ne, mohl jsem těch branek dát víc," uculil se sparťanský talent, kterého trenér po půli raději stáhl. "Zhruba deset minut před pauzou jsem podklouzl a trochu mě píchlo třísle, proto jsme se domluvili s trenérem, že raději vystřídám," dodal.

Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 21. kolo:

FK Ústí nad Labem - AC Sparta Praha B 0:3 (0:2)

Branky: 29. Turyna, 38. Polidar, 60. Holoubek.

Rozhodčí: Batík - Volf, Machař. ŽK: 15. Tymošenko, 31. Brak, 63. Kabancov – 76. Vydra, 81. Suchomel. Diváci: 432.

FK Ústí nad Labem: J. Plachý – Švanda, Brak (46. Čítek), Kabancov, Kurka (80. Uličný) – Miskovič (C), Tymošenko (46. Čičovský) – Emmer, D. Černý, Havrda (46. Jiránek) – Gonzalez (57. Krobot).

AC Sparta Praha B: Kotek – A. Gabriel, Vydra, Gelašvili, Suchomel (86. Ambler) – Tvaroh (86. Šilhart), Jonáš, Pudhorocký, Polidar (56. Goljan) – Holoubek (73. L. Vácha) – Turyna (73. Kozák).