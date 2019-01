Praha - Tři zápasy v Tipsport lize, tři porážky. Ačkoliv zápas ovlivnilo vyloučení, trenér ústeckých fotbalistů Aleš Křeček příliš důvodů ke spokojenosti zatím nemá.

Vlašim - FK Ústí, Tipsport liga 2019, skupina Xaverov - Horní Počernice, Praha | Foto: Deník / Michal Káva

Fotbalisté Ústí nad Labem prohráli i poslední duel v zimní přípravné soutěži, Tipsport lize. S Příbramí padli 2:5 i přesto, že po půlhodině hry vedli o dvě branky. Zápas ovlivnilo vyloučení slovenského reprezentanta Šmehýla.

Úvod přitom měli svěřenci Aleše Křečka brilantní. Po krásné kombinační akci se prosadil podruhé v přípravě slovenský mladík Šmehýl, ve 30. minutě zvyšoval ranou o břevno na 2:0 Krátký a to ještě Richter trefil tyč. Jenže Příbram ještě do půle snížila, Lindrovi pak pomohlo i břevno. Po změně stran nejprve Středočeši vyrovnali, červenou kartu, mimochodem po přezkoumání situace u videa, pak viděl Šmehýl a Příbram proti deseti duel otočila.

„S první půlí jsem spokojen, v tomto týdnu nás ale čekají ještě další dvě utkání, takže jsme chtěli sestavu protočit. Ve druhé půli jsme proto hráli s několika dorostenci, ovšem po vyloučení Šmehýla už zápas rozhodně neměl takovou kvalitu,“ hodnotil Křeček.

Tomu se nelíbila ani červená karta pro mladého Slováka. „Neviděl jsem to v klidu na videu, nicméně žádná záludnost to nebyla a je to příprava. Dohrávali jsme v deseti proti prvoligistovi. Rozhodně to výrazně ovlivnilo utkání."

Nakonec zhodnotil i celé účinkování Ústí v Tipsport lize, což je zatím souhrn letošní zimní přípravy Army. „Výsledkově se nám to pochopitelně příliš nepovedlo. Herně jsme zde odehráli dobrý zápas s Vlašimí, Hradec nás jasně přehrával, dnes jsme měli slušný poločas první poločas. Celkově tedy spokojený určitě nejsem,“ uzavřel.

V dalších dnech čekají ústecký celek bitvy se špičkou nejvyšší soutěže, Arma nastoupí na hřišti druhé Plzně i vedoucí Slavie. Po těchto zápasech by trenéři chtěli mít první indicie k tomu, kteří z testovaných hráčů zůstanou, a kteří kádr opustí.

Tipsport liga 2019, 3. kolo:

FK Příbram - FK Ústí nad Labem 5:2 (1:2)

Branky: 37. Hlúpik, 50. Jandera, 65. Fantiš, 71. Jandera, 81. Jandera – 10. Šmehýl, 30. Krátký.

Rozhodčí: Matějíček. ŽK: 83. Hlúpik. ČK: 57. Šmehýl

FK Ústí: 1. poločas: Lindr - Bílek, Brak, Pimpara, Šimeček - Valenta, Kingue - Šmehýl, Richter, Krátký - Matějka

2. poločas: Tvrdoň - Procházka, Pimpara, Kingue (78. Hudec), Šimeček (70. Chodora) - Valenta (84. Mužík), Nágl - Šmehýl, Miskovič, Štefko - Šup