Na začátku roku se dozvěděli jméno nového trenéra, 13. ledna už pod jeho dohledem nastoupí ke kondičním testům na ústecké EUC klinice. Ty potrvají tři dny, v pondělí 18. ledna se tým sejde k prvnímu společnému tréninku. A o dva dny později ho čeká první přípravní utkání proti rezervě Slavie Praha.

Třetiligový celek bude spolu s Varnsdorfem a Chrudimí soupeřem Jarolímovy družiny v letošním ročníku Zimní Tipsport ligy. Ta bude mít poprvé netradiční formát. Kvůli brzkému startu nejvyšší soutěže se jí nezúčastní celky z FORTUNA:LIGY. Ve dvou skupinách v Praze v Xaverově se utkají Ústí nad Labem, Varnsdorf, Chrudim, Slavia B a Táborsko, Hradec Králové, Dukla Praha a Sparta B. V jedné skupině v Trnavě si zahrají čtyři slovenské celky - Zlaté Moravce, Trnava, Trenčín a Vráble. V každé skupině tak každý tým odehraje tři zápasy, celkovým vítězem se stane tým s nejlepší bilancí v hromadné dvanáctičlenné tabulce. Nepůjde tak pouze o body, ale také o skóre, neboť vítěz získá tučnou prémii 160 tisíc korun. Stříbro a bronz bude ohodnoceno 120 tisíci, odměny se poté snižují až po 20 000 Kč pro poslední celek turnaje.

Poslední zápas turnaje obstará právě ústecký celek, který vyzve 27. ledna v 10.30 Chrudim. Kromě zápasu se Slavií B (20. ledna v 10.30) ho čeká ještě severočeské derby s Varnsdorfem, které má výkop v sobotu 23. ledna ve 13 hodin.

Další přípravné duely zatím ústecký celek neoznámil, termíny i soupeři se teprve ladí.

ZÁPASY FK ÚSTÍ V ZIMNÍ TIPSPORT LIZE 2021:

20.1., 10.30, FK Ústí nad Labem - SK Slavia Praha B

23.1., 13.00, FK Ústí nad Labem - FK Varnsdorf

27.1., 10.30, FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim



KOMPLETNÍ ROZLOSOVÁNÍ:

7. 1. 2021 10:30 h A AC Sparta Praha B - FC MAS Táborsko

9. 1. 2021 10:30 h B FK Varnsdorf - MFK Chrudim

10. 1. 2021 10:30 h A FC MAS Táborsko - FK DUKLA Praha a.s.

12. 1. 2021 10:30 h C FC Spartak Trnava - AS Trenčín

13. 1. 2021 10:30 h A FC Hradec Králové - FC MAS Táborsko

13. 1. 2021 13:00 h B MFK Chrudim - SK Slavia Praha B

16. 1. 2021 10:30 h A FC Hradec Králové - AC Sparta Praha B

16. 1. 2021 13:00 h C FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble - FC Spartak Trnava

16. 1. 2021 13:00 h B SK Slavia Praha B - FK Varnsdorf

19. 1. 2021 13:00 h C AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble

20. 1. 2021 10:30 h B FK Ústí nad Labem - SK Slavia Praha B

20. 1. 2021 11:00 h C FC Spartak Trnava - MFK Skalica

23. 1. 2021 10:30 h A AC Sparta Praha B - FK DUKLA Praha a.s.

23. 1. 2021 13:00 h B FK Ústí nad Labem - FK Varnsdorf

23. 1. 2021 13:00 h C FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble - MFK Skalica

26. 1. 2021 10:30 h C MFK Skalica - AS Trenčín

26. 1. 2021 10:30 h A FK DUKLA Praha a.s. - FC Hradec Králové

27. 1. 2021 10:30 h B MFK Chrudim - FK Ústí nad Labem



Skupina A, B: SC Xaverov – Horní Počernice, Božanovská 2098, Praha 9

Skupina C: FC Spartak Trnava, Areál Slávie Trnava, Rybníková 14, Trnava