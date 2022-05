Po změně stran se tak skutečně stalo, ovšem domácí fanoušky tato skutečnost příliš nepotěšila. Jako první se totiž po přetaženém centru prosadil Martin Šplíchal, který dostal příliš mnoho času i prostoru na zadní tyči. Ústí reagovalo ofenzivním střídáním, a byť měl právě novic Krobot několik solidních chvilek, gólu se necelých devět stovek diváků nedočkalo. Tedy alespoň ne do hostující sítě. Naopak z čím dál tím většího množství brejků v podání Východočechů vzešly ještě dva chrudimské zásahy, které posílají Armu téměř jistě do České fotbalové ligy.

"V dnešním utkání nebyla jiná možnost než získat tři body, pokud jsme chtěli pomýšlet na setrvání ve druhé lize. Měli jsme nějaké problémy se sestavou kvůli zraněním a nemocem, na což se ale nevymlouváme, spíše uvádím do kontextu obraz dnešního utkání," načal hodnocení Martin Hašek. Právě kvůli zdravotním indispozicím tak nepostavil do základní sestavy například střelce Krobota, který měl ještě předevčírem teplotu přes 39°C.

Zase nám došly síly, litoval Novák. Styl Nymburka nám dělal problémy

"První půle byla vyrovnaná, měli jsme povedenou střelu do břevna. Za určitých okolností musíte mít trochu štěstí, my jsme ho neměli," pokrčil rameny. "Prohrávali jsme hodně střetů ve středu hřiště, nebyli jsme dobří v soubojích o druhé míče, proto se nám nevedlo vytvořit si soustavnější tlak," popisoval.

"Druhý poločas se odvíjel od relativně brzké inkasované branky. Kluci říkali, že si to jejich hráč přebíral rukou, nevím, ale nemyslím si, že by to v tuto chvíli bylo podstatné. Vždy chceme útočit bezpečně, což se nám pak ale moc nevedlo. Soupeř měl nebezpečné brejky, ze kterých dal bohužel další góly. My si také něco málo vytvořili, ale celkově jsme tahali za kratší konec a Chrudim vyhrála zaslouženě," uznal sportovně.

"Věděli jsme, že musíme vyhrát. Šli jsme do toho, myslím, i s chutí. Chtěli jsme co nejvíc otáčet hru, unavit soupeře, věděli jsme, jaký měli program," uvedl domácí brankář Jan Plachý směrem k Chrudimi, která odehrála sedmé utkání v pouhých dvaceti dnech. "Trefili jsme břevno, hosty jsme k ničemu nepustili, bohužel to tam nespadlo, klasika naše štěstíčko," pravil tiše viditelně zklamaný strážce ústecké svatyně. "Po změně stran jsme dostali gól, a už to bylo hrozně těžké. Víte o co hrajete, prohráváte…," odmlčel se.

Naopak na Radku Kronďákovi, chrudimském kouči, byla vidět úleva. "Nechci to hodnotit herně. Zajímá mě výsledek 3:0 a nic jiného. Jeli jsme si sem pro záchranu, což se nám povedlo. Hrajeme sedmý zápas zápas za sebou po třech dnech, kluci to oddřeli, měli toho plné zuby. Výsledek je pro nás to nejdůležitější, jsme zachránění, snad i právem. Cítíme se unaveně, bylo to náročné, pořád jsme byli v roli že musíme, dnes to poprvé bylo jinak, musel soupeř. Kluci to odmakali, a i díky tomu jsme to zvládli," usmíval se.

FOTO: Ve druhém zápase Sluneta propadla, na cestu na sever dostala stovku

Chrudim pod jeho rukama na jaře vzkvétala, padla pouze jednou, posledních devět zápasů neprohrála. "Při příchodu do Chrudimi jsem viděl enormní stranu to zachránit. Všichni, od pana Linharta, přes hráče až po kustody pro to dělali všechno," pochvaloval si atmosféru, v níž pracoval po svém návratu na fotbalovou lavičku muž, který v mezitrenérském období pracoval jako skaut pro Viktorii Plzeň. "Na začátku jara bych neřekl, že prohrajeme pouze jednou, a to až v 95. minutě v Třinci. Po zimě jsem říkal, že bude potřeba sedm výher, před dnešním zápasem jsme získali za jaro 21 bodů, a stejně jsme to museli ještě dnes potvrdit," počítal. "Jako trenér musíte poskládat mužstvo na to, co chcete hrát, to je základ. Já jsem od Tomáše Linharta v zimě tu možnost dostal, a přineslo to výsledek," zmínil klíč k chrudimské záchraně.

Naopak Severočeši měli úplně opačné jaro, posledních 10 zápasů čekali na výhru, tu si v odvetné části užili pouze jedinkrát. I proto je Ústí téměř jistě ve třetí lize. "To si můžeme říct narovinu. Ještě dýcháme, ale už to nevypadá moc dobře. V kabině bylo ticho, smutek, protože nás to všechny mrzí. Já mám Ústí rád a je mi líto, že jsme to dopracovali až k tomuhle. Musíme zmobilizovat síly do Opavy a uvidíme, co z toho bude," hlesl zlomený Plachý. "Nelze se zachraňovat tím, že pořád počítáte, co je potřeba uhrát, ale ty body skutečně dělat. My je bohužel neděláme, takže ta situace je taková, jaká je," doplnil Hašek.

Armě pomůže už jen zázrak, musela by uspět ve středu v Opavě i v sobotu doma s Třincem, ten navíc nesmí ve středu získat na domácím pažitu tři body s Vyškovem. "Ve finále to tak úplně nevypadá, ale zlomilo se to gólem v Jihlavě v 94. minutě. Máme mladý tým, nevyhrajete dva, tři zápasy a už jste pod tlakem, a to se vždy hraje hůř. Chybělo nám i štěstí, že bychom dali nějakou náhodnou branku nebo něco podobného," hledal příčiny jarní krize ústecký brankář.

Pozápasové ticho v kabině přerušily alespoň rady zkušeného trenéra Haška. "Říkal jsem klukům, ať se hlavně nehádají, neházejí vinu jeden na druhého, nebo ať večer nedělají nějaké hlouposti, které by pak třeba nešly vzít zpátky. V krizi rosteš jako člověk. Zažil jsem tituly i sestupy, tituly jsou sice krásné, ale sestupy vás posouvají dál. Myslím, že v tuto chvíli řeší miliardy lidí na planetě i daleko horší věci. Byl jsem najatý na velice krátkou dobu s cílem pomoct zachránit Armu, úkol jsem ale nesplnil. Do žádné hloubkové analýzy se ale pouštět nechci," uzavřel.

Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 28. kolo:

FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim 0:3 (0:0)

Branky: 53. M. Šplíchal, 63. Firbacher, 87. P. Juliš

Rozhodčí: Batík - Kotalík, Dohnálek. ŽK: 29. Švanda, 75. Strada - 85. Juliš. Diváci: 875.

FK Ústí nad Labem: J. Plachý – Hudec, Jiránek, D. Černý, Strada – Ogiomade, Emmer, Kurka, Čičovský (77. Miskovič) – Tymošenko (70. Uličný), Švanda (54. Krobot).