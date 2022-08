Stanislav Ehnert se narodil v září 1928 v Bystřanech na Teplicku. První fotbalové kroky udělal v mládeži za SK Hlubočepy, po válce se vrátil do Bystřan, odkud přestoupil do Hvězdy Trnovany a následně do ústecké Armaturky (1949). S ní si zahrál i v nejvyšší soutěži (1952 a 1958/1959), o svém angažmá zde vydal v roce 2006 knihu s názvem Arma do toho! Kronika fotbalového oddílu Spartak Ústí nad Labem z let 1950–1959.