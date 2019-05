Oba celky vstupovaly do utkání s vědomím, že pouze vítěz si uchová reálnou šanci stíhat třetí Zbrojovku Brno. Domácí Votroci proto začali aktivně, první šanci Zorvana ještě Lindr zlikvidoval, chvíli na to však po jeho střetu s Vlkanovou zapískal sudí Rejžek penaltu a sám faulovaný otevřel skóre.

Nabuzený Hradec pokračoval v akčním úvodu, o šest minut později neudržel exhradecký Lindr ránu exústeckého Kateřiňáka a zblízka doklepl míč do sítě Šípek. Zapnout musela i Arma, ovšem Miskoviče vychytal skvěle domácí brankář, ránu Procházky zblokovali v poslední chvíli domácí obránci skluzem nad branku.

I po změně stran se Ústí tlačilo do zakončení, znovu však selhávalo v koncovce. Matějku opět vychytal skvělý Vízek, neujaly se ani další střely. Také Hradec měl své příležitosti, ovšem bez gólového efektu, nejvýraznější událost se tak odehrála v 75. minutě, kdy ústecký kapitán Peterka nevybíravě zajel do Kateřiňáka. Sudí neváhal a hostujícímu hráči ukázal rovnou červenou kartu.

Skóre už se nepohnulo, Hradec tak slaví cenné vítězství, naopak pro celek Aleše Křečka už je případná baráž hodně daleko. Do konce totiž zbývají pouhá dvě kola, Ústí ztrácí na Hradec Králové tři body, na třetí Brno, které zatím drží barážovou příčku, dokonce bodů pět. S oběma soupeři má navíc horší vzájemné zápasy.

V praxi to znamená, že by muselo Brno (Třinec a Jihlava) dvakrát prohrát a Hradec Králové (Pardubice a Táborsko) minimálně prohrát a remízovat, zatímco severočeši už by museli být stoprocentní. A to je čeká ještě druhá Jihlava a výjezd do Sokolova.

Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 28. kolo:

Hradec Králové – FK Ústí n. L. 2:0 (2:0)

Branky: 14. Vlkanova (pen), 20. Šípek

Rozhodčí: Rejžek – Kotalík, Pečenka. ŽK: 75. Leibl – 47. Matějka. ČK: 75. Peterka. Diváci: 649.

FK Ústí: Lindr – Janso, Brak, Pimpara, D. Richter (69. Šup) – J. Peterka (C), D. Procházka, Miskovič (62. M. Bílek), Strada – R. Dvořák (46. Prošek), Matějka.