Arma vstoupila do zápasu aktivně a hned v úvodu si vypracovala závar v pokutovém území soupeře, branku však vstřelit nedokázala. Další důležitý moment se narodil o chvíli později na druhé straně, a hned byl klíčový pro celé utkání. Unikajícího Hadaščoka se snažili křižovat ústečtí stopeři, přičemž zimní posila Lukáš Glöckner nejspíš útočníkovi Dukly lehce zavadil o paty, a ten se skácel k zemi. Sudí neváhal a hostujícího obránce vyloučil, nováčkovi v ústeckém dresu tak premiéra ve druhé nejvyšší soutěži pořádně zhořkla.

Hned vzápětí zhořkl zápas i celé družina Davida Jarolíma, neboť přímý volný kop parádním obloučkem přes zeď uklidil do sítě Daniel Souček. Celá situace pak Ústí dokonale vyvedla z rovnováhy, kterou už po zbytek zápasu nenašla. Za dalších osm minut využil zmatků ústecké obrany i Mariana Tvrdoně, kteří nechali proskákat míč celým malým vápnem, na zadní tyči osamocený Martin Chlumecký, právě ústecký golman pak zachránil svůj tým před další pohromou těsně před odchodem do šaten.

ZMĚNY ZABRALY JEN DUKLE

Jarolím reagoval už v první půli, kdy nedohrála v přípravě produktivní německá akvizice Simon Gollnack, další změny přišly v poločase. Ani dvojité střídání ale Armě nepomohlo, naopak domácím zafungovaly změny na výbornou. Asistenci u třetí branky Dukly si připsal v poločase příchozí Buchvaldek, jen minutu po svém příchodu na hřiště se prosadili další dva nováčci, Kim předložil loženku Fábrymu. Severočechy pak několikrát podržel dalšími skvělými zákroky Marian Tvrdoň, který zlikvidoval další tři domácí tutovky, v dalších případech mu pomohli na čáře stojící obránci či břevno jeho svatyně.

Frustraci Ústeckých demonstrovala zbytečná žlutá karta pro Bílka, který zakopl ztracený míč, naopak Dukla dál dominovala a na branku svého soka nakonec vyslala deset střel. Zaslouženě se tak dočkala i potupného bůra, pro který si nikým neatakován došel po drzém sólu Mohamed Doumbia.

"Začali jsme jak jsme si řekli, aktivně a dobře, měli jsme dokonce jednu vyloženou šanci, ale bohužel jsme ji neproměnili," hodnotil se zápas těžce Davidu Jarolímovi. "Rozhodujícím okamžikem bylo jednoznačně brzké vyloučení. Nevím, tu situaci jsem neviděl, ale kromě červené karty jsme navíc hned dostali gól na 1:0," vylíčil další úskalí. "Věděli jsme, že domácí jsou kombinační mužstvo, takže to jim pak hrálo do karet. V poločase jsme prostřídali ve snaze být kompaktnější ve středu hřiště a jejich hru jim co nejvíce znemožnit, ale bohužel jsme krátce po sobě dostali další branky," pokrčil bezmocně rameny. "Je to těžké, ale musíme na to rychle zapomenout a připravit se na další utkání, které nás čeká už za čtyři dny."

V podobném duchu mluvil i nový kapitán Ústí Michal Bílek, jenž přebral pásku po Janu Peterkovi, který odešel právě do Dukly, ale kvůli zranění proti svému bývalému celku nenastoupil. "Je těžké hrát v deseti na Dukle, která je silná i když hrajete v plném počtu. Hrají kombinačně, naopak my jsme byli 75 minut v oslabení, takže bylo jasné, že nám budou docházet síly a oni si ty šance vytvoří. Bohužel nám z nich dali pět branek, takže nezbývá, než se z toho oklepat a porazit v pátek doma Vlašim."

David Jarolím se tedy na svou premiérovou soutěžní výhru v roli hlavního kouče musí ještě počkat, ovšem sluší se připomenout, že i Jiří Jarošík, který nakonec odehrál s Armou brilantní podzim, se výhry dočkal až ve 3. kole.

Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 13. kolo:

Dukla Praha - FK Ústí nad Labem 5:0 (2:0)

Branky: 15. D. Souček, 23. Chlumecký, 56. David Kozel, 66. Fábry, 84. Doumbia

Rozhodčí: Szikszay – Kotalík, Volf. ŽK: 3:1. ČK: 0:1 (13. Glöckner). Hráno bez diváků.

FK Dukla Praha: Rada – Ayong (74. Mentberger), Kovaľ, Kovernikov – Souček, Doumbia, Barac, Chlumecký (81. Studnička) – Hadaščok /C/ (65. Kim), Faleye (46. Buchvaldek), Kozel (65. Fábry).

FK Ústí nad Labem: Tvrdoň – Strada, Hudec, Glöckner, Písačka (46. Emmer) – Jakš (46. Chodora), Bílek /C/, Čičovský (69. Černý), Miskovič – Kušej (74. Koubek), Gollnack (27. Prošek).