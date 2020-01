Loni Arma podlehla ve stodvacetiminutovém klání Viktorce 1:6, 55 minut ale držela bezbrankový stav. „Letos budeme hrát normálně dvakrát 45 minut,“ ujistil před sobotním duelem kouč Ústí Aleš Křeček.

„Je to pro nás duel s jedním z nejlepších českých týmů, věřím, že pro naše hráče to bude obrovská výzva a motivace se konfrontovat s takovou kvalitou. Já ale očekávám kvalitu i od nás. Nevím, zda budeme hrát znovu na dvě jedenáctky, ale opět to hodně protočíme. Nová jména nejsou, ale už s námi pojede i Dramé. Výsledek samozřejmě není prvořadý, ale do každého zápasu jdete s tím, že chcete vyhrát,“ dodal v narážce na poslední remízu 2:2 s Teplicemi. Duel startuje v Plzni v sobotu v 11 hodin.