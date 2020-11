V prvním poločase měli více ze hry hosté, kteří deset minut před koncem udeřili díky Josefu Celbovi. Po změně stran poslal domácí kouč Jiří Jarošík do hry postupně Kušeje, Čičovského, Proška i Koubka, kteří oproti začali oproti zápasu v Prostějově na lavičce, přesto se Arma přes obranný val soupeře nedostala.

Až v 90. minutě prodloužil Brak míč za obranu právě na Koubka, ten po téměř 400 minutách prostřelil třineckého brankáře Pastornického, jenže radost Ústí zkazila tyč. V závěrečných sekundách při soustavném tlaku severočeského celku zamířil do šestnáctky i brankář Tvrdoň, vyrovnávací trefy se však domácí nedočkali.

"Třinec vyhrál zaslouženě. V první půli jsme toho předvedli strašně málo, chtěli jsme to být my, kdo bude aktivní, ale hosté nás prakticky nepustili za půlku. Po změně stran jsme se snažili to zlepšit, ale bohužel se nám nedařilo se do toho dostat. Nepomohla nám ani střídání, hrálo se na těžkém terénu, soupeř kouskoval hru, nakopával míče dopředu a nakonec mu to stačilo," zhodnotil duel Jarošík.

"Podali jsme velice dobrý, disciplinovaný a zodpovědný výkon, který vedl ke třem bodům. Líbil se mi první poločas, který byl asi nejlepší, co jsme zatím odehráli, takto bych si představoval naší hru. Jsem maximálně spokojený," zářil jeho protějšek František Straka.

Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 10. kolo:

FK Ústí nad Labem - Fotbal Třinec 0:1 (0:1)

Branka: 35. Celba.

Rozhodčí: Klíma - Kubr, Leška. ŽK: 9. Písačka, 46. Hudec, 64. Brak – 65. R. Vaněk I., 75. Celba, 90+4. Foltyn. Hráno bez diváků.

FK Ústí nad Labem: Tvrdoň – Strada, Brak, Hudec, Písačka (73. Chodora) – M. Bílek (57. Čičovský), J. Peterka (C) – Emmer (57. Kušej) – Bazal, Šilhan (57. Koubek), Cantin (46. Prošek).

FK Fotbal Třinec: Pastornický – Celba, Gáč, Janoščín, Javůrek (16. Bolf) – R. Vaněk I., Habusta – Samiec (83. Foltyn) – Stáňa (76. Weber), Akulinin, Cienciala.