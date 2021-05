Čtyři a dost! Fotbalisté Ústí nad Labem mohli po čtyřech porážkách znovu oslavit zisk tří bodů. Předposlední Blansko na domácím pažitu přetlačili 2:1. Oba góly Severočechů vstřelil v závěreční čtvrthodině Matěj Koubek.

FK Arma Ústí vs. FK Blansko. | Foto: Deník/Vilém Maruš

Trenér domácích David Jarolím musel už před utkáním řešit dvě vynucené absence, kvůli karetním trestům chyběli Michal Bílek a brankářská jednička Marian Tvrdoň. Další zásah do zadních řad přišel po čtvrt hodině hry, kdy musel kvůli zlomenému nosu odstoupit levý bek Matyáš Písačka, a jako by komplikací nebylo málo, hosté se ve 27. minutě dostali do vedení.