Trenérovi Aleši Křečkovi se hlásila početná družina, která však doznala několika změn. Tou nejcitelnější je asi odchod Daniela Procházky, u nějž Arma sice nedávno oznámila prodloužení smlouvy, nicméně talentovaného hráče nakonec zlákal Hradec Králové. "Procházkovi končila v létě smlouva, takže jsme se už během zimy dohodli na novém kontraktu. Bohužel jeho součástí byla případná výkupní klauzule, kterou Hradec aktivoval a my jsme tam nemohli nic dělat," objasnil šéf klubu Petr Heidenreich. "O udržení Procházky jsem dost stál, bohužel takový je fotbal. Je to poměrně čerstvá informace, takže na jeho odchod budeme ještě muset reagovat a budeme hledat vhodnou posilu," dodal Křeček.

V týmu už nepokračují ani Nágl s Dvořákem, na vlastní žádost skončil také brankář Jiří Lindr. "Zatím máme brankářské trio Tvrdoň, Plachý a Němec. Druhý jmenovaný je zde na hostování z Litoměřic, u Němce ale zvažujeme, že by šel do nižší ale dospělácké soutěže a přivedli bychom jinou trojku," nastínil pozice mezi třemi tyčemi kouč Ústí. V přípravě zatím nejsou ani talentovaní ústečtí mladíci Chodora s Hudcem, kteří odehráli jarní část v divizi za Souš. "Teprve o víkendu jim končila sezóna, takže teď mají volno a zapojí se později. Uvidíme, zda je nepošleme do přípravy s některým z týmů ČFL, protože bychom chtěli pokračovat v jejich vývoji posunem do vyšší mužské soutěže, kde by byli plnohodnotně vytíženi," pokračoval v odhalování plánů šéf ústecké lavičky. "U Hudce, který jde studovat do Prahy, hledáme nějaký tým v Praze či okolí, Chodora by mohl hrát za béčko Teplic, které rozšíří ČFL," nastínil možnost po reorganizaci ČFL, která se rozdělí na dvě skupiny a nově do ní přibudou béčka ligových celků.

PŘINESE FORTUNE ŠTĚSTÍ?

Novou akvizicí je další hráč tmavé pleti s poetickým jménem Fortune Akpay Bassey. Dvacetiletý nigerijský útočník odehrál uplynulý ročník za Olympii Radotín a v ČFL nastřádal 22 branek ve 32 startech. "Je to jeden z hráčů, kterého jsem si do týmu přál. Podle mých informací to ještě není úplně stoprocentní, ale já s ním do kádru počítám, takže věřím, že to už nic nezhatí," řekl Křeček.

Arma bude testovat i další hráče, kteří jsou v týmu zatím na čtrnáctidenní zkoušku. "Odešel Oliver Janso, takže největší problémy máme na levém kraji obrany," uvedl nejskautovanější pozici ústecký trenér. Proto přichází na testy Matyáš Písačka z Radotína a Ondřej Jakubov z Baníku Sokolov. "Písačka prošel i Slavií, Jakubova znám z Baníku Ostrava, nyní patří Sokolovu," vysvětlil Křeček, kde si své objevy vyhlédl. U Jakubova jde pouze o shodu jmen s Alexandrem Jakubovem, který v Ústí hostoval loni na jaře.

Dalším testovaným je talentovaný jedenadvacetiletý stoper Vlček ze Slavie, poslední (staro)novou tváří je Ivan Šnirc. Šestadvacetiletý slovenský levý bek, jenž odešel loni v létě zpět na Slovensko, se do Ústí vrací zatím pouze na tréninky. "Ivan se zotavil po těžkém zranění, dohodli jsme se, že s námi zkusí přípravu a pak uvidíme, jak na tom bude," uzavřel Křeček.

Smlouvy prodloužili také Peterka, Miskovič, Prošek a Pimpara. Arma začne už v sobotu sérii přátelských zápasů, od 15 hodin se představí v Praze proti Bohemians. Následovat bude soustředení v Modré, kde se utká ve středu v 11.00 s pražskou Duklou. Následovat budou zápasy s polskou Lubiní (28.6.) a německou Jenou (6.7.), generálku sehraje Arma doma 13. července proti Velvarům.

Arma už má také nového majitele, včera totiž současný vlastník (město) rozhodlo o prodeji akcií novému majiteli. Více v dnešním tištěném vydání Deníku případně odpoledne na webu.