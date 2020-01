Pokud je fanoušek nedočkavý, kde má šanci první trénink shlédnout?

Úvodní společný trénink je na programu v pondělí 6. ledna od 13.30 na umělé trávě na Městském stadionu v Ústí nad Labem.

V prosinci jste testovali některé cizince, nastoupí s vámi někteří do přípravy?

Jediný hráč, který nás zaujal, byl Alex Marshall, reprezentant Jamajky. Zaprvé byl ale problém domluvit se s jeho stávajícím klubem, zadruhé to byl spíše středopolař a my sháníme konkurenci na kraj hřiště, takže žádné změny zatím nebudou. Nikdo z ostatních hráčů nebyl lepší než hráče, které momentálně máme, takže by to bylo zbytečné.

V polovině prosince skončila i nejvyšší soutěž, máte nějaké indicie, že by měl někdo zájem o vaše hráče?

Já osobně žádnou takovou zprávu nemám. Pokud ji má vedení klubu, tak já o tom zatím nevím. Předpokládám tedy, že se sejdeme ve stejném složení, jako v závěru podzimu.

V přípravě vás čeká opět velká porce zápasů včetně ligových týmů, jste se skladbou spokojen?

Je to hodně podobné, jako loni. Díky našim kontaktům tam na úvod opět máme čtyři ligové týmy, trochu mě mrzí, že vypadl ještě Liberec jako pátý celek, jenž nakonec cestuje do zahraničí. Pak nás čeká série domácích zápasů, které jsme chtěli hrát u nás kvůli fanouškům. Máme tam jak papírově slabší celky, tak druholigové soupeře, což jsem si přál. Určitě mohu říct, že jsem se skladbou spokojený.

Proč se nepodařilo alespoň jeden ligový klub přilákat do Ústí nad Labem?

Roli hrají dvě věci. Ligové celky jsou většinou ty, které tahají za nitky a mají větší slovo, kde se bude zápas hrát. Zadruhé podmínkou všech těchto týmů bylo, aby se hrálo na přírodní vyhřívané trávě, což u nás nebylo možné.

Všechna uvedená domácí utkání budou na umělé trávě na Městském stadionu?

Já bych si to tak přál, už kvůli fanouškům, ale na některé termíny je tam ve hře teplický Anger, to se ještě řeší.

Místo loňské Tipsport ligy jste letos zvolili přátelské zápasy, vyhovuje vám model, kdy jste si mohli soupeře navolit sami?

Možná, že mi něco uteklo, ale přiznám se, že letos jsem nezaregistroval pozvánku pro náš klub do této soutěže. Myslím si ale, že přípravu máme kvalitní, takže mi neúčast v zimní lize nevadí.

Majitel klubu pan Hora žije na Maltě, nezvažovali jste také alespoň chvilku někde v teple?

V legraci jsem to samozřejmě nadhodil (smích). Hlavní problém ale je, že na Maltě je nedostatek hřišť, takže to nebylo moc reálné.

Jiné soustředění nebude?

Stejně jako loni máme naplánováno soustředění v Modré, i letos ale bude záležet na počasí (loni Arma kvůli sněhu soustředění rušila). Chtěli bychom tam trénovat a hrát na přírodním hřišti, jinak to pro nás nemá význam.

Kdy by se případné soustředění konalo?

Od 17. do 22. února.