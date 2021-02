Po necelých čtyřech týdnech od startu zimní přípravy vyškrtl nový kouč ústeckých fotbalistů David Jarolím první jméno. Finální verzi týmu, který mu zbude pro jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ale zatím Severočeši stále ladí.

"Určitě to ještě není definitivní podoba. Máme ještě něco na cestě, ale zatím je to ve fázích jednání. Přestupní období končí až 8. února, v té době bychom už chtěli mít opravdu jasno," řekl Jarolím.

Ten zatím vyškrtl jediného hráče, který je v Ústí nad Labem na testech, a tím je teplický Besir Baftijar. "Na jeho postu, nebo typově podobných hráčů, zde máme dostatek, to byl důvod, proč jsme se rozhodli ve spolupráci nepokračovat. U dalších pozic ještě uvidíme, jak dopadnou jednání. Zatím s námi zůstávají všichni ostatní hráči, kteří nastoupili do zimní přípravy, včetně několika dorostenců a dalších mladíků," objasnil ústecký kouč.

S TVRDONĚM POČÍTAJÍ

I pro jarní část by měl zůstat jedničkou mezi třemi tyčemi Marian Tvrdoň, jehož jméno se skloňovalo v souvislosti s vyšší soutěží díky skvělému podzimu. "Ani nepočítáme s tím, že by odešel," prohlásil rázně Jarolím.

Jeho tým už trénuje dvoufázově, v nastoleném drillu bude pokračovat až do 10. února, kdy čeká Armu další blok přípravných duelů. Nejprve nastoupí proti rezervě Plzně, 13. února bude jejím soupeřem Vyšehrad. Soupeřem pro generálku měla být polská Wroclaw, kvůli koronaviru ale klub stále vyčkává, zda bude zápas s mezinárodním sokem povolen. V případě, že by tomu tak nebylo, hledalo by ústecké vedení náhradní variantu.

Jarní část druhé nejvyšší soutěže odstartuje 6. března, Armu čeká venkovní duel s Duklou Praha.