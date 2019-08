Doslova nulovou koncovku fotbalistů Ústí vidělo 865 diváků, kteří zavítali na 5. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mezi domácí Armou a Pardubicemi. Ústečtí zahodili několik slibných příležitostí, naopak hostům stačil ke třem bodům jediný gól.

Severočeši začali aktivně, ovšem ani jedna ze tří obřích šancí v první půli brankou neskončila. Naopak hosté po pauze udeřili díky Černému, jenž dostal tři minuty po pauze příliš mnoho prostoru na hranici brankoviště a vstřelil jediný gól zápasu. Ústí se nedala upřít snaha, jenže tutovkou před poloodkrytou brankou pohrdl Dramé, hru pak kouskovala řada faulů i množící se žluté karty.

Následně skončil čtyři minuty před koncem na břevně oblouček Bílka, Východočeši pak přežili i závěrečný tlak Army a mohlo se slavit. Poslední roh zápasu, na který vysprintoval i brankář Tvrdoň, totiž zakončil Brak hlavou těsně nad.

"V kabině jsme si říkali, že soupeř nás v prvním poločase přetlačoval v soubojích uprostřed hřiště, a že pokud to takhle půjde dál, budeme mít velké problémy utkání zvládnout. Pak přijde první akce druhé půle a my necháme soupeři tolik času, že může rozhodnout utkání. Díky tomu jsme prohráli zápas," zhodnotil rozhodující akci zápasu trenér Ústí Aleš Křeček.

"Pardubice hrály velice dobře, je to důrazné, organizované mužstvo. My jsme se jim v tom důrazu nedokázali vyrovnat, pak už jsme v závěru jen honili výsledek. Sice trefíme břevno, máme šance, ale rozhodla nedůslednost při té první brance. Jinak to byl podle mě klasický remízový zápas."

Ústí teď čekají dva zápasy venku (Vlašim a Varnsdorf), doma se představí až 13. září proti Sokolovu.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 5. kolo:

FK Ústí nad Labem - FK Pardubice 0:1 (0:0)

Branka: 48. Černý.

Rozhodčí: Dorušák - Horák, Dohnálek. ŽK: 74. Krátký - 81. Solil, 83. Jeřábek, 87. Prosek. Diváci: 865.

FK Ústí: Tvrdoň – Strada, Brak, T. Vlček, Písačka – J. Peterka (C), D. Richter (53. M. Valenta), Miskovič (53. Bassey) – Drame, Matějka, Krátký (76. M. Bílek).