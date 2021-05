Fotbalisté ústecké Army si připsali třetí porážku v řadě. Opět na vlastním pažitu nestačili ani na Prostějov, kterému zejména díky bídné první půli podlehli 1:2.

Fotbalisté Ústí ilustrační | Foto: Deník/Vilém Maruš

"Nemůžeme nastoupit tak, jak chceme, až do druhého poločasu. Fotbalově to je dobré, ale bez důrazu, agresivity a pohybu to nejde. Góly, které jsme obdrželi, jsme darovali soupeři sami," hřímal po zápase viditelně nespokojený trenér domácího mužstva David Jarolím, jenž musel kousat druhou domácí prohru za sebou. "První poločas to bylo hrozně ustrašené, nedostupovali jsme soupeře, který měl v útočné fázi prostor, a to mě strašně štve."