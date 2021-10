/OHLASY/ Ústečtí fotbalisté dokázali otočit domácí duel s Vlašimí. V rámci 11. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY udolali Vlašim 2:1.

FK Ústí - Vlašim, FNL 2021/2022. Fotbalisté Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník/Rudolf Hoffmann

„Myslím si, že jsme byli na soupeře připravení a do utkání jsme vstoupili dobře. Výkon v prvním poločase byl kompaktní, stejně jsme chtěli vstoupit do druhé půle, což se nám povedlo, bohužel ze snad jediné šance Vlašimi po změně stran jsme dostali gól,“ hodnotil výhru ústecký trenér David Jarolím. „Náš výkon byl ale do té doby slušný, takže jsem věřil, že to ještě dokážeme zvrátit, což se nakonec povedlo. Všichni do jednoho jsme za tím šli a myslím, že ty tři body jsme si opravdu zasloužili.“