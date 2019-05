Netradičně v sobotu se půjde na fotbal v Ústí nad Labem. Poslední dvě kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se totiž musejí hrát ve stejný termín, pro předposlední kolo byla vybrána sobota 18. května od 15.00. Arma se v něm rozloučí s domácími fanoušky.

„Po trošku hektickém období, kdy jsme měli vložený středeční zápas, jsme prožili klidnější týden, přípravu ale nepodceňujeme. Víme, že Jihlava je těžký soupeř, který si bude chtít upevnit druhou příčku, zajišťující baráž, i tak ale chceme doma bodovat. Rádi bychom se s vlastními fanoušky rozloučili výhrou,“ řekl před utkáním trenér ústeckého celku Aleš Křeček.

„Určitě nebudeme nic měnit na našem stylu hry. Chceme hrát otevřenou partii, myslím, že se stejným cílem přijede i Jihlava, takže diváci by mohli vidět pěkný a útočný fotbal,“ dodal v pozvánce pro diváky.

Ústí po dvou porážkách s Varnsdorfem a Hradcem Králové přišlo o možnost účasti v baráži o nejvyšší soutěž, přesto by si Křečkův celek jistě zasloužil zaplněné tribuny a poděkování za parádní sezónu, v níž Arma útočí na umístění v elitní pětce. To po loňském boji o záchranu čekal asi málokdo.

Naopak Jihlava může v Ústí získat razítko na postup do baráže o nejvyšší soutěž. Definitivu bez ohledu na výsledek Hradce Králové jí zajistí tříbodový zisk. V posledním zápase proti nepříjemnému Brnu, které venku porazila 3:1, by se tak nemusela strachovat o postup, ačkoliv ve hře by bylo případně ještě druhé místo.