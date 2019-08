Jihomoravský celek loni neuspěl v baráži o nejvyšší soutěž, letos by se tak chtěl prolínací soutěži vyhnout a postoupit přímo. Start se mu ale příliš nepovedl, po dvou remízách přišla výhra až ve 3. kole, kdy Zbrojovka vyloupila 2:0 Sokolov. Ani výběr kouče Aleše Křečka ale na úvod nezazářil, po přijatelném bodu s Jihlavou vyhořel na Vyšehradě, domácí výhru s Prostějovem zachraňoval až v závěrečné desetiminutovce.

"Čeká nás ambiciózní a kvalitní tým, který se netají tím, že by chtěl postoupit z prvního místa. Dobře posílili, určitě to nebude jednoduché utkání," věštil Křeček před zápasem. "Na druhou stranu já se na takové zápasy vždycky těším, Brno bude doma chtít hrát, nebude zalezlé a mohl by to být pěkný útočný fotbal pro diváky. My tam určitě také nejedeme bránit výsledek 0:0," dodal.

Právě 0:0 však skončilo poslední vzájemné utkání během jara v moravské metropoli, první zápas v Ústí po výsledku 2:2 vítěze taktéž nenašel. Zajímavostí pak jistě je, že ze všech sedmi vzájemných zápasů, které spolu tyto kluby sehrály, nikdy nevyšel jako vítěz domácí celek. Brno i Ústí se dvakrát radovaly na hřišti soupeře (Zbrojovka jednou v poháru), zbylé tři duely skončily nerozhodně. Jak tomu bude tentokrát?