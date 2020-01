Přípravné zápasy jsou vždy specifické, týmy dost zkouší. Platilo to i pro tento zápas?

Samozřejmě. Do každého zápasu jdeme s nějakým cílem. Pochopitelně bychom vždy chtěli vyhrát, ale v přípravě je důležité vyzkoušet si i nějaké taktické věci, navíc nabíráme herní kondici, hodně se běhá, snažíme se vysoko pressovat.

Vydrželi jste běhat s týmem, který údajně na soustředění ve Španělsku absolvoval během jediného tréninku 14 krát kilometrovou vzdálenost a v české lize je asi nejlépe fyzicky vybaveným mužstvem…

I my běháme na tartanu takové nespecifické běhy, snažíme se v přípravě kombinovat hru, sílu i fyzickou kondici.

K tomu skvělý výsledek, do druhého poločasu dali Pražané prakticky áčko, takže výhra jistě potěší, že?

To je jasné, ačkoliv pro Slavii to byl teprve první zápas v zimní přípravě. Je to pro nás motivace do další práce, ale rozhodně to nechceme nějak přeceňovat.

Už v první půli jste měli tři vyložené šance, co jste říkal hráčům v kabině?

O půli se jen prostřídalo a hned se šlo hrát, takže nebyl čas na nějaké rozbory. Spíš jsem si říkal sám pro sebe, že jsme měli alespoň jednu z nich proměnit, jelikož velké týmy, jako je Slavia, většinou z první větší šance dokáží tato zaváhání trestat.

Po pauze ale soupeř tlačil…

Prostřídali, hráli Stanciu, Olayinka a další, ano, byli více na míči, ale my jsme výborně bránili a snažili se využít nabídnuté brejky, což se nám povedlo a za svůj výkon jsme byli odměněni.

Dvě ze zmíněných příležitostí v první půli měl Dramé, určitě vás potěšilo, že zde bude minimálně další rok a půl…

Opakoval bych se. Pro nás je to důležitý hráč a já jsem rád, že ačkoliv se jednání vlekla, nakonec to vedení klubu dotáhlo. Všichni se teď můžeme soustředit jen na fotbal, Youba s námi trénoval a byl připraven do zápasu zasáhnout.

Uvědomujete si, že v součtu všech letošních zápasů včetně letní přípravy jste teprve sedmým celkem, který dokázal Slavii porazit?

Popravdě já jsem to takhle načtené neměl, ale hráči v kabině po zápase říkali něco v tomto duchu. O to je to ale samozřejmě lepší a věřím, že hráčům to dodá ještě větší chuť do práce, když vidí, že se pak mohou měřit s těmi nejlepšími.

Mluvil jste s trenérem Trpišovským? Co vám říkal?

Známe se, takže jsme se pozdravili a on nás pochválil, že jsme hráli opravdu dobře.

Už v sobotu vás čeká Sparta, jak těžké bude přinutit hráče, aby po takovém skalpu dál tvrdě pracovali?

Stačí pohled na výsledek Sparty s Jihlavou (5:0) (úsměv). To by mělo hráče udržet v koncentraci a motivaci odevzdat stejný výkon. Navíc přeci jenom je to Sparta, proti takovému týmu se chce každý vytáhnout.

Budete nějak výrazně měnit sestavu?

Stále se snažíme zátěž rozkládat. Proti Slavii hrál Kolařík, což je věkem ještě dorostenec, v závěru jsme prostřídali a šli tam hráči narození v roce 2000 jako Chodora či Jirkovský, takže určitě nějaké změny budou.