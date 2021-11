K oběma trefám Slezanů se namotal Jiří Miskovič, jenž nejprve úplně vypustil hlavičkový souboj s Kramářem, který prodloužil aut k Pikulovi a ten otevřel skóre. O 12 minut později přihrával naslepo malou domů, čímž ale pouze vyslal do sóla Lukáše Holíka, který tváří v tvář Plachému udělal kličku a trefil prázdnou branku.

„Nalomil nás první gól ze standardky, druhý gól přišel po individuální chybě. Ty jsme dělali i ve druhé půli, celkově jsme soupeři nabízeli šance po našich ztrátách. Chyběl nám pohyb i větší klid na míči, sami jsme se dostávali pod tlak. Prohrát můžeme, ale jsem zklamaný z výkonu,“ řekl trenér David Jarolím. „Prohrávali jsme jednoduché souboje, tak jsme dostali oba góly. Opavě jsme to strašně ulehčili a nezasloužili si bodovat," souhlasil kapitán Václav Prošek. „To, co se nám nedařilo v první půli, se nám nedařilo ani po změně stran, osobní souboje dnes rozhodly. Přišlo mi, že jsme byli nervózní, neplnili nic z toho, co jsme si řekli, chtěli jsme hrát úplně jinak,“ dodal.

Největší šance mělo Ústí proti soupeři, který kvůli střevním problémům dva dny před zápasem vůbec netrénoval, až po pauze. Napoprvé ale chyběl na zadní tyči kdokoliv, kdo by doklepl nástřel do poloprázdné branky, napodruhé chyběly Krobotově ráně rovněž na zadní tyč centimetry. I Slezané ale měly své příležitosti, Kramář trefil břevno, Putyera přestřelil odkrytou bránu.

Ústí je tak až na jedenácté příčce, podzim zakončí příští víkend v Jihlavě. Doma se v soutěžním duelu představí až na začátku března proti Líšni.

Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 15. kolo:

FK Ústí nad Labem - Slezský FC Opava 0:2 (0:2)

Branky: 19. Pikul, 31. Lukáš Holík.

Rozhodčí: Berka - Poživil, Machač. ŽK: 43. Miskovič, 45. Hudec, 72. Ogiomade, 90. Krobot, 90+2. Mechmache – 4. Hnaníček, 64. Helebrand, 88. Janoščín, 90+4. West (trenér). Diváci: 437.

FK Ústí nad Labem: J. Plachý – Prošek (C), Brak, Hudec, Písačka (64. Cantin) – Čičovský (64. Mechmache), Miskovič (46. M. Bílek) – Emmer (46. Gonzalez), Jiránek, Ogiomade (78. Angelozzi) – Krobot.

SFC Opava: Digaňa – Helebrand, Hnaníček (C) (81. Janjuš), Janoščín, Kadlec – Macháček, Darmovzal (90+1. Pisačič) – Šigut (68. Putyera), Lukáš Holík (68. Gorčica), Pikul (90+1. Kirschner) – Kramář.