Dal jste tři góly, poprvé v profesionálním fotbalu…

V profesionálním zápase je to můj první hattrick. Především jsem ale rád, že se nám povedl náš cíl, což bylo bodovat zde a potvrdit druhé místo. Teď se můžeme v klidu připravit na baráž.

Prožít střelecky nejúspěšnější zápas právě v Ústí, to je docela symbolické, že?

Mně se proti Ústí dařilo už doma, takže se dá říct, že je to můj oblíbený soupeř. Možná mě jako zdejšího rodáka kluci trošku šetří (smích). Proti Armě ale hraji rád.

Letos jste dal už 12 gólů, což je vaše suverénně nejlepší sezóna, čím to?

Říkám to už poněkolikáté, často jsem byl v kariéře zraněný nebo nemocný. Nepamatuji sezónu, kterou bych odehrál celou v kuse. Nyní se cítím silný, což je základ, navíc mám trochu volnější pozici dopředu, kdy za mě třeba zpátky zaskočí Jirka Klíma, takže se i víc dostávám do zakončení.

Fanoušci vás vyprovázeli potleskem, potěší to?

Určitě ano. Pocházím odsud, takže je fajn, že na to nezapomněli. Jsem rád, že jsem hrál doma, přišla se podívat celá rodina, ale zápasy proti Ústí už nijak speciálně neprožívám.