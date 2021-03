Bílomodří měli v přípravě vyzvat nejprve rezervu pražské Sparty, tu nahradilo béčko Slavie. Kvůli koronaviru ale nakonec oba soupeři zápas odřekli a Ústečtí tak odehráli poslední duel před čtrnácti dny. Jarolím však věří, že na jeho týmu se zápasová absence nepodepíše.

Někdy bývají hráči bez zápasového vytížení více nažhavení. Vidíte zrušenou generálku jako plus, nebo to vnímáte spíše negativně?

Určitě to není dobré, ale taková je nyní zkrátka doba. Covid mění plány spoustě týmů, s podobnými problémy se bohužel musí počítat. Neměli jsme ale přípravu postavenou tak, že bychom bez generálky nemohli vstoupit do jara. Zařídili jsme se podle toho a poradili si po svém. Věřím, že jsme dobře připraveni a potvrdíme to během mistrovských zápasů.

Takže přípravu hodnotíte pozitivně?

V podstatě ano. Byla dostatečně dlouhá, což je dobré, jelikož jsme u týmu noví trenéři, takže byl prostor na to lépe se poznat a seznámit, a zároveň naučit tým věcem, které chceme praktikovat. Na druhou stranu ale přišla relativně brzo zranění Vojty Braka či odchod Honzy Peterky, ale to je zkrátka fotbal. V součtu jsem ale spokojený.

Obě ztráty se vám povedlo nahradit. Jste spokojený s šířkou a doplněním kádru, nebo je post, kde to není úplně podle vašich představ?

Jsem spokojený. Za Vojtu Braka jsme přivedli Lukáše Glöcknera, to byla vlastně povinnost, byli jsme donuceni sehnat náhradu. Trochu mě mrzí odchod Honzy Peterky, který byl lídrem v kabině i na hřiště a byl tu opravdu dlouho, ale jak jsem řekl, takový fotbal někdy bývá. Myslím, že všechny posty máme dobře pokryté.

Takže už máte v hlavě ideální jedenáctku, se kterou vyběhnete třeba v pondělí na Dukle? (rozhovor probíhal v pátek, pozn. autora)

Jasně! Je tam maximálně jeden otazník, uvidíme. Víc jich ani nejde, start ligy už je opravdu blízko. Spíš se modlím, ať mají všichni v pořádku testy, protože to nás před zápasem ještě čeká.

A co bude klíčem k úspěšnému vstupu do jara?

Nechci soupeři prozrazovat nějaký návod, ale obecně si myslím, že Dukla je herně jeden z nejlepších týmů v soutěži. Základ tedy bude dobrá obrana, jelikož je to ofenzivně laděný soupeř. Na druhou stranu defenziva a disciplína směrem dozadu je důležitá pro úspěch téměř vždy. Vím, že sílu dopředu máme.