V pátek od 18 hodin Ústečtí hostí v derby Varnsdorf. Pro 23letého Bílka bude duel proti „Vanďáku” speciální, v minulosti za něj rok a půl hrál. „Určitě je to pro mě víc než derby. Pořád je tam Pavel Rudnytskyy, snad už dvanáct let. S ním si každý týden píšu, volám. Jim se teď daří, jsou čtvrtý, ale favoriti budeme my, protože hrajeme doma a protože jsme měli lepší minulou sezonu,” myslí si „Bílčus”.

Jeho tým trápí koncovka, doplatil na ni i v minulém kole na Spartě, kde prohrál 0:1. „Měli jsme tam v první půli dvě tutovky, nadali jsme je. Možná nám chybí nějaký zkušený útočník do vápna. Pak dostaneme gól zpoza vápna z jedný střely. Nezasloužili jsme si tam prohrát. Hrajeme dobře, až na dva zápasy je to zatím slušný, i trenér to ví. Ale výsledkově to nejde podle plánu. Jde o to, aby se to zlomilo, bude i už i v hlavě,” připouští defenzivní středopolař a nově také příležitostný stoper.

V době, kdy v Česku řádil koronavirus a sportovní život stál, měli hráči Ústí po dva měsíce snížené platy o 20 procent. Pocítil Bílek na výplatní pásce finanční sešup? „Jasně, nebereme 100 tisíc, abysme to nepocítili. Ale bylo by fajn mít tolik," usmívá se ústecký defenzivní univerzál.

„Hrál jsem na tomhle postu s Vojtou Brakem. Sice se v záloze cítím líp, ale nevadí mi stoper. Vojta to odmydlí, já to rozehrávám. A že jsem vzrůstem malej? Mascherano taky nebyl velkej,” culí se teplický odchovanec. „Trenér mi říká, ať to hraju zkušeně, ať se nepouštím do soubojů, ať si to spíš odcouvám. Jsem vzadu hlavně kvůli rozehrávce. Snažíme se hrát po zemi, nenakopáváme to jako většina. Ono ani není na koho, je tam Krobot, Prošek, jeden má metr osmdesát, druhej metr sedmdesát. Snažíme se dopředu dostat spíš kombinační hrou,” pokračuje Bílek, jeden z nejzkušenějších hráčů ústecké kabiny.

Jaký je rozdíl mezi stoperem a defenzivním záložníkem? „Spíš jde o to, že střed hraju od malička. Určitě mi proto vyhovuje víc. Můžu běhat i dopředu. Na stoperovi se víc držím na půlce,” přemýšlí hráč, jehož dres zdobí už od mládí osmička.

Už zaznělo, že „Arma” se snaží o kombinační fotbal. Není to ale novinka, kterou by přinesl do krajské metropole kouč David Jarolím. „Je to takový trend mladších trenérů. Hráli jsme to i za trenérů Křečka a Jarošíka. Vyhovuje mi, že nestojíme někde na půlce a neodkopáváme to.”

Jak Bílkovi sedl Jarolím? „Za mě úplně super, cítím k trenérovi velký respekt. Je vidět, že něco hrál. Byl dlouho v Německu, je vidět, že má něco za sebou. Má nám co předávat. Stejně jako Jarošík. Je tam přirozená autorita.”

V příštím roce ale možná Bílek bude plnit pokyny jiného trenéra. V zimě mu totiž končí smlouva, už v létě o něj eminentní zájem projevila Opava. „Ona to měla i na svých stránkách, není to žádný tajemství. Jednali jsme, ale Ústí nepřistoupilo na její nabídku. Byl jsem v kontaktu s Jardou Kolínkem, sportovním ředitelem Opavy, mám návrh smlouvy. Uvidíme v zimě. Ale teď mám v hlavě Ústí, tady chci podávat co nejlepší výkony. Máme mladý tým, patřím k nejzkušenějším, ale jako mazák se necejtím.”

Jako každý hráč, i Bílek pochopitelně sní o nejvyšší soutěži, kterou si zatím nezahrál, ačkoli s áčkem FK Teplice trénoval a i za něj odkopal některé přípravné zápasy. „Každej sní o lize, i u nás v kabině je tomu tak. Mrzí mě, že jsem šanci nedostal v Teplicích, ale Teplice pořád sleduju a přeju jim. Kdybych šel do Opavy, tak je to taky druhá liga, ale Jarda Kolínek má vizi, chce tým poskládat a v další sezoně na postup útočit.”