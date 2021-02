Ústečtí fotbalisté si v zimní přípravě připsali druhé vítězství v řadě. Vyšehrad doma přetlačili 1:0, o jediný zásah se postaral ve 39. minutě Vasil Kušej. Jeho gól byl však vskutku výstavní - z hranice velkého vápna z levé strany zatočil míč přes zeď nechytatelně do šibenice na bližší tyč, brankář Otáhal letěl vzduchem marně.

Oba celky měly během několik zápasu několik slibných šancí, využita však zůstala pouze jediná. Pojistku mohli přidat domácí v závěru, opět z dobré pozice z přímého volného kopu však trefili pouze tyč.

Ústí tak navázalo na podzimní soutěžní výhru s posledním celkem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY (3:1), za dva měsíce přijede Vyšehrad na sever Čech znovu, 14. dubna zde nastoupí v jarní odvetě druhé nejvyšší soutěže. Do té vstoupí Arma o prvním březnovém víkendu soubojem s Duklou Praha, do té doby by měla sehrát ještě generálku. Její termín ani soupeř, kterým by měla být polská Wroclaw, však zatím stále nejsou kvůli covidu i klimatickým podmínkám jasné.

Fotbal, zimní příprava 2021:

FK Ústí nad Labem - Slavoj Vyšehrad 1:0 (1:0)

Branka: 39. Kušej

FK Ústí nad Labem: Tvrdoň – Hudec, Glöckner, Chudora, Bílek, Jakš, Prošek, Strada, Gollnack, Emmer, Kušej

Náhradníci: Němec, Jiránek, Koubek, Miskovič, Cantin, A. Černý, Markovych, Čičovský (sestava a střídající hráči nemusí odpovídat reálnému průběhu zápasu)

FC Slavoj Vyšehrad: Otáhal – Stropek, Egert, Košút – Kříž, Kulig – Procházka (65. Vandas), Drobílek, Schneider (70. Hampl) – Králíček, Hezoučký.

Náhradníci: Kafka – Burda, Vandas, Hampl, Alexandr, Zaradny