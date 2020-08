Ústečtí fotbalisté otevřeli novou sezónu bezbrankovou remízou s Varnsdorfem. Zápas hodnotil trenér Jiří Jarošík, jenž vypíchl světlé i stinné stránky duelu.

Jiří Jarošík | Foto: Deník / Karel Pech

Asi se nedalo čekat, že budete hned hrát jako velkoklub, protože těch změn je spousta, takže to, že si to musí sednout, není jen fráze, souhlasíte?

Ten, kdo tomu trochu rozumí, to asi musel čekat. Chce to trpělivost. Na druhou stranu to není jen o tom, že budeme hrát fotbal. Musíme mít i nasazení, což bylo proti Varnsdorfu až v závěrečné půlhodině. Máme k dispozici pět střídání, tak toho musíme využít.