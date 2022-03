Armu ovšem potopila další standardní situace, která ovšem přišla dávno po vypršení avizovaného nastavení. Druhou branku v zápase vstřelil po centru z přímého volného kopu Krčík, jenž nejprve trefil hlavou tyč, ovšem míč se mu odrazil přímo zpět na hlavu a dorážka už skončila v síti.

Naštvání bylo vidět i na trenérovi Ústí Davidu Jarolímovi. "Nevím, co k tomu říct, rozhodující gól dostaneme v 96. minutě, když se mají nastavovat tři minuty. Asistent během zápasu řekne roh pro nás, a najednou se to otočí," snažil se o mediálně přijatelné vyjádření. Přesto se nakonec pustil i do hodnocení zápasu. "V první půli jsme ale nehráli dobře a prohospodařili si to sami. Po změně stran jsme změnili systém, už to bylo lepší, ale samozřejmě jsem naštvaný."

Vyhnout se nemohl ani odpovědi na fakt, že jeho tým inkasoval obě branky ze dvou standardních situací. "Musíme se na to podívat. Při té poslední situaci tam vystoupali téměř všichni hráči, ale musíme si to vyhodnotit na videu," pokrčil rameny.

Armě výrazně oživili hru střídající hráči, ovšem ani jejich výkon nakonec nestačil. "Hráli jsme druhý zápas venku krátce po sobě, takže jsme chtěli síly rozdělit a nějak to protočit. Celkově nám to ale stejně nepomohlo, protože jsme prohráli."

Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 16. kolo:

Vysočina Jihlava - FK Ústí nad Labem 2:1 (1:0)

Branky: 27. a 90+5. D. Krčík – 88. Čičovský.

Rozhodčí: Cieslar - Lakomý, Líkař. ŽK: 64. Zoubele – 42. Miskovič, 74. Hudec, 83. Brak, 90+2. Čítek, 90+3. David Jarolím (trenér). Diváci: 316.

FK Ústí nad Labem: J. Plachý – Kurka (46. Havrda), Brak, Kabancov, Švanda – Ogiomade, Miskovič (C) (81. Čítek), Tymošenko, Emmer (64. Čičovský) – Krobot (23. Jiránek), D. Černý (46. Hudec).