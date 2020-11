Ústečtí fotbalisté připravili favorizovanému Žižkovu první venkovní ztrátu v letošním ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Výhru 2:1 trefil sedm minut před koncem Adam Čičovský. „Byl jsem ve správný čas na správném místě,“ usměje se skromně ústecký odchovanec během rozhovoru. Arma se díky tomu posunula na třetí příčku, což před sezónou čekal málokdo. „Věříme si pořád stejně, každý zápas se hraje jedenáct na jedenáct,“ dodává sedmnáctiletý talent.

Do ústeckého áčka se začal prosazovat teprve v květnu, první minuty mu dal kouč Aleš Křeček za rozhodnutého stavu v Pardubicích. Nakonec stihl sedm zápasů, ve kterých posbíral 253 minut, letos už pod Jiřím Jarošíkem nechyběl ani minutu.

„Je skvělé, že mi trenér dává tolik důvěry. Snad ho nezklamu a zasloužím si ji i nadále. Jsem v týmu stále dost čerstvě, ale chytil jsem se a doufám, že se v základu udržím co nejdéle,“ promluví o svých nejbližších plánech. V nich figuruje i škola. Momentálně studuje třetí ročník pozemního stavitelství na střední stavební průmyslové škole v Ústí nad Labem. „Ranní hodiny musím dohánět odpoledne, ale zatím to zvládám,“ uculí se, a z jeho vyjadřování jde cítil, že to má ve svém věku v hlavě srovnané.

To potvrzuje i Jarošík, který oceňuje jeho pracovitost. „Nerad soudím hráče po dvou, třech zápasech, ale on jich odehrál dobře už šest. Co je ale důležité je jeho přístup v tréninku, který pak potvrzuje i v zápasech. Líbí se mi, jak pracuje, uvidíme, kam až poroste,“ zmíní jeden z důvodů, proč zatím má jeho důvěru.

Tu nyní splácí i góly. První jeho druholigová trefa znamenala bod s Chrudimí, ta druhá už byla vítězná. „Teď už snad nic platit nebudu, ale první gól mě stál pětistovku. Asi trochu shovívavost a studentská sleva,“ neztratí při rozhovoru humor.

VĚŘÍME SI

Jakmile se ale zabrousí na nečekané postavení Army v tabulce, hned zase zvážní. „Zatím třetí místo asi dost lidí překvapilo. My si ale od začátku věříme. Máme dobrý a mladý tým a já doufám, že to takto bude pokračovat. Naším cílem je vyhrát každý zápas, protože být v tabulce takto nahoře je krásné a chtěli bychom se tam udržet co nejdéle,“ praví sebevědomě. „Přes pauzu jsme poctivě trénovali, což se projevilo i na hřišti během zápasu. Makali jsme každý den, trenér nás nešetřil,“ přirovnává drill během koronavirové pauzy k letní přípravě.

DŘINA? JSEM ZVYKLÝ Z DRÁŽĎAN

Tvrdá práce mu ale nevadí. Ve 14 letech odešel na tři roky do Drážďan, kde působil i Vasil Kušej, s nímž bydlel na internátě. „Německo mi dalo hodně. Řekl bych, že mi usnadnilo postup do dospělého fotbalu, protože ti kluci tam mají úplně jiný přístup, než v Čechách,“ kvituje nasazení a buldočí zarputilost, jimiž jsou Němci pověstní. „Myslím, že se do mě dostalo hodně z jejich stylu, což se mi teď hodí. Jsem rád, že mám za sebou takovou zkušenost.“

I ta mu pomáhá v soubojích s mnohem zdatnějšími a zkušenějšími soupeři. Čičovský je totiž kovaným středním záložníkem, jinou pozici si ani neumí představit. Se 170 centimetry si ale fyzicky uprostřed bitevního pole příliš vyskakovat nemůže. „Pořád doufám, že ještě nějaký cenťáček dorostu. Druhá liga je totiž hodně bojovná a běhavá, ale už jsem si zvykl.“

Na jeho přítomnost si nyní musejí pomalu zvykat obránci soupeře. A to nejen kvůli gólům, asistencím či bojovnosti. Šikovný středopolař věří, že jeho tým může uspět proti komukoliv, což ostatně vzkázal i lídrovi z Hradce Králové, na nějž Arma narazí v příštím kole. „Je to důležitý souboj, abychom se udrželi na vrcholu tabulky. Ale jak jsem říkal, každý zápas se hraje jedenáct na jedenáct, a my si věříme pokaždé stejně!“

NÁVRAT DOMŮ

Spoustu fanoušků možná napadne, proč tak pracovitý i sebevědomý hráč nezůstal v Německu déle. Odpověď je prostá. „V Drážďanech nebylo úplně jisté, že bych se propracoval do základu, naopak v Ústí se schylovalo k tomu, že by měli dostávat šanci i mladíci,“ vysvětluje. Ačkoliv nejdřív vypomáhal především „devatenáctce“, nakonec se dočkal i příležitosti v áčku. „Vypadá to, že jsem si snad vybral dobře,“ uzavře s úsměvem, a za jeho volbu jsou nyní jistě rádi i Ústí. To totiž nemusí být jeho maximem. Pokud nepoleví, kdo ví, kde až se jeho hvězda zastaví.

Adam Čičovský

Věk: 17 let

Číslo dresu: 23

Pozice: střední záložník

Letošní bilance: 7 zápasů (630 minut)/2 góly

Kariéra: mládež FK Ústí nad Labem, mládež Dynamo Drážďany (2016-2019), FK Ústí nad Labem (2019-?)