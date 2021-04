Severočeši vstoupili do zápasu aktivně a v první půli měli více ze hry. Z optické převahy však vytěžili jedinou vážnější příležitost, kterou měl ve 42. minutě Vasil Kušej, jenž ale z ostrého úhlu nevyužil zaváhání brankáře a obrany Chrudimi, kteří nechali propadnout míč až k ústeckému útočníkovi.

Podobnou chybu však zopakovali brankář Zima a obránce Drahoš o pár sekund později, kdy si dávali přednost při odkopu míče, do souboje vlétl Simon Gollnack a po lehkém kontaktu s domácím stoperem se poroučel k zemi. Sudí nařídil pokutový kop, který proměnil suverénně Michal Bílek, jenž poslal strážce domácí svatyně na opačnou stranu, a Ústí tak nakonec zúročilo svou převahu i gólově. "Podle mě to faul byl. Šel jsem mezi dva obránce, cítil jsem kontakt a proto jsem spadl," líčil po utkání mladý útočník, který na severu Čech hostuje z Dynama Drážďany.

Po změně stran to ale byli domácí, kteří diktovali tempo hry. Arma se dostala do jediné šance, za to však obrovské. Byl u toho znovu Gollnack, jemuž po hodině hry adresoval skvostný pas Daniel Chodora, německý snajpr si ho parádně zpracoval, ovšem chrudimskou branku těsně přestřelil.

Východočeši s přibývajícími minutami stupňovali svůj tlak, jenže defenziva Jarolímovy družiny, podpořená opět skvělým Marianem Tvrdoněm, nakonec uhájila páté čisté konto z posledních sedmi duelů. Největší příležitost ke srovnání zahodil deset minut před koncem obávaný postrach Ladislav Mužík, který mimochodem zařídil remízu 1:1 na podzim v Ústí, nicméně tentokrát v samostatném úniku ústeckou tvrz přestřelil.

"Prochrápali jsme první poločas, zejména úvodních třicet minut. Koledovali jsme si o gól, který nakonec i přišel, paradoxně v době, kdy jsme hru dostali pod kontrolu," hodnotil domácí kouč Jaroslav Veselý. "Je škoda, že takový zápas rozhodne penalta, která nejspíš být neměla, ale příčinu naší porážky bych v tom nehledal. Podle mého jsme si to zavinili už v první půli, a pak také po změně stran, kde jsme měli spoustu šancí, ale byli jsme v nich zbrklí a nedali gól," dodal.

"Ke třem bodům nás dovedl organizovaný a týmový výkon. Hráli jsme dobře, ačkoliv domácí se po našich chybách dostali do šancí, ale to se stane, je to fotbal," opáčil lodivod vítězného celku David Jarolím, jenž na jaře se svým týmem bodoval ve čtyřech z pěti zápasů. "Vesměs jsme plnili to, co jsme chtěli. Je škoda, že jsme nedokázali ve druhé půli přidat druhý gól, pak by byl ten závěr jednodušší," připomněl šanci Gollnacka. "Bylo jasné, že soupeř se ke konci bude tlačit za vyrovnáním, mají vysoké hráče, takže se ze standardek dostali do nebezpečných situací, ale díky bohu jsme to přežili. Skvělý výkon, podpořený obranou, předvedl Marian Tvrdoň," pochválil brankáře, který si připsal už desátou nulu v této sezóně.

I díky ní se Ústí nad Labem vyhouplo na čtvrtou příčku, navíc se bodově srovnalo se třetím Prostějovem. Na vedoucí Hradec Králové, který má však k dobru dva duely, ztrácí dva body. Potvrdit druhý jarní venkovní skalp může Jarolímův soubor už ve středu, od 16 hodin hostí beznadějně poslední Vyšehrad.

Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 17. kolo:

MFK Chrudim - FK Ústí nad Labem 0:1 (0:1)

Branka: 44. M. Bílek (pen.)

Rozhodčí: Petřík - Dresler, Mojžíš. ŽK: 1:3. Hráno bez diváků.

MFK Chrudim: Zíma – D. Hašek, Drahoš (60. Fofana), Vencl – D. Breda, Čáp (60. Juliš), Verner, Hlavsa (60. T. Dostálek), Sokol (78. J. Havlena) – Kang-hjon (46. Řezníček), Mužík.

FK Ústí nad Labem: Tvrdoň – Strada, Glöckner, M. Bílek, Písačka – Gollnack (72. Koubek), Miskovič, Emmer (90+2. Hudec) – Kušej (79. A. Černý), Prošek (79. Čičovský) – Chodora (72. Jiránek).