Ústí n. L. – Fotbalisté Ústí prohráli i páté přípravné utkání. Na Strahově nestačili na pražskou Slavii, jíž podlehli vysoko 0:8.

Fotbalisté Ústí nad Labem, ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Přesto se, zejména v první půli, hrálo dobré utkání na obě strany. Slavia se dostala brzy do vedení, ačkoliv byla i nadále aktivnější, také Ústí mělo své šance. Matějka hlavou, stejně tak Kingue však úspěšní nebyli.

„V prvním poločase jsme hráli velice slušně, soupeř nás sice přehrával, ale mnohdy jsme mu zdatně sekundovali. S výkonem proti tak kvalitnímu protivníkovi jsem spokojen,“ hodnotil po utkání trenér hostů Aleš Křeček.

Toho ale zklamala druhá půle, v níž Arma inkasovala sedm branek. „Výrazně to pokazilo dojem. Soupeř prostřídal celou jedenáctku, my asi tři hráče, náš výkon byl ale špatný,“ doplnil.

Ústí má tak z pěti zápasů pět porážek, kouč Army z toho zatím ale vědu nedělá. „I přes porážky mi první série zápasů ukázala hodně. Upřímně jsem v tom nechal hráče trošku vymáchat, chtěl jsem vidět, jak zareagují na takovou porci zápasů a velkou fyzickou zátěž,“ připustil.

„Jsem rád, že jsme to zvládli bez zranění, ačkoliv první etapa přípravy byla hodně herně-kondiční. S výsledky samozřejmě spokojen nejsem, ale ukázalo nám to, kde nás tlačí bota,“ vypíchl smysl zápasů s tuzemskou elitou. „Navíc jsme mohli hrát na skvěle připravené přírodní trávě, což je v takovém počasí také velké plus,“ dodal.

Získané poznatky bude moci zúročit proti papírově slabším soupeřům, kteří nyní přijedou do Ústí. V úterý od 18.00 to budou na umělé trávě Městského stadionu v Ústí Velvary, v sobotu v 10.30 na stejném místě Loko Vltavín. Oba soupeři hrají ČFL, tedy o soutěž níž. V těchto zápasech by také mělo padnout rozhodnutí, kteří hráči v Ústí vydrží.

Fotbal, příprava:

SK Slavia Praha – FK Ústí nad Labem 8:0 (1:0).

Branky: 4. Zmrhal, 49. Ško-da, 51. Traoré, 63. Buren, 65. Olayinka, 70. Škoda, 84. Dvořák vl., 89. Ševčík.

Ústí: Lindr – Bílek, Pim-para, Kingue (75. Nágl), Šimeček (71. Dvořák) – Peterka, Procházka, Valenta, Krátký, Richter (66. Miskovič) – Matějka